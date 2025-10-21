Entrega de kits para a 3ª Corrida dos Poderes começa nesta terça-feira

A retirada dos kits da 3ª Corrida dos Poderes começa nesta terça-feira (21). O evento esportivo será realizado no próximo sábado (25) e conta com percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km para corrida, além de uma modalidade voltada ao público infantil.

A entrega será feita no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes. Na terça-feira (21), o atendimento ocorrerá das 10h às 20h; na quarta-feira (22), das 9h às 20h.

Para a retirada, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Quem for buscar o kit em nome de outra pessoa deverá apresentar o próprio documento, uma cópia do documento do atleta inscrito e uma autorização assinada. No caso das crianças, somente o responsável legal poderá retirar, mediante apresentação do documento original do menor.

Cada participante precisa entregar um brinquedo novo ou conservado no momento da retirada. Os itens arrecadados serão encaminhados à campanha Caixa Encantada, iniciativa que atende crianças em situação de vulnerabilidade social.

Os kits incluem camiseta de tecido tecnológico e número de peito, que é individual, obrigatório e não pode ser transferido. Quem estiver inscrito nas provas de 5 km ou 10 km também receberá o chip utilizado para a cronometragem oficial.A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro.

A Corrida dos Poderes é uma realização da FAMS (Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul), com organização da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas de MS (TCE-MS).

Serviço

3ª Corrida dos Poderes

Sábado:25 de outubro de 2025, a partir das 15h.

Horário da largada:17h10.

Assembleia Legislativa de MS (estacionamento).

Av. Des. José Nunes da Cunha s/n.

Parque dos Poderes – Campo Grande | MS.

Programação

15h00 – Abertura da Arena

16h00 – Corrida Kids

17h10 – Largada Pernas Solidária

17h15 – Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 – Largada Caminhada

18h50 – Premiação

19h15 – Show Chicão Castro e Banda

Para mais informações acesse o site oficial da Corrida dos Poderes: https://corridadospoderes.ms.gov.br/

Comunicação Setesc

Fotos: Saul Schramm/Secom (arquivo)