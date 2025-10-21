WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

Entrega de kits para a 3ª Corrida dos Poderes começa nesta terça-feira

A retirada dos kits da 3ª Corrida dos Poderes começa nesta terça-feira (21). O evento esportivo será realizado no próximo sábado (25) e conta com p...

21/10/2025 06h25
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A retirada dos kits da 3ª Corrida dos Poderes começa nesta terça-feira (21). O evento esportivo será realizado no próximo sábado (25) e conta com percursos de 3 km (caminhada), 5 km e 10 km para corrida, além de uma modalidade voltada ao público infantil.

A entrega será feita no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes. Na terça-feira (21), o atendimento ocorrerá das 10h às 20h; na quarta-feira (22), das 9h às 20h.

Para a retirada, é obrigatório apresentar um documento oficial com foto. Quem for buscar o kit em nome de outra pessoa deverá apresentar o próprio documento, uma cópia do documento do atleta inscrito e uma autorização assinada. No caso das crianças, somente o responsável legal poderá retirar, mediante apresentação do documento original do menor.

Cada participante precisa entregar um brinquedo novo ou conservado no momento da retirada. Os itens arrecadados serão encaminhados à campanha Caixa Encantada, iniciativa que atende crianças em situação de vulnerabilidade social.

Os kits incluem camiseta de tecido tecnológico e número de peito, que é individual, obrigatório e não pode ser transferido. Quem estiver inscrito nas provas de 5 km ou 10 km também receberá o chip utilizado para a cronometragem oficial.A premiação principal será entregue no dia da corrida e os troféus serão distribuídos em cerimônia no dia 29 de outubro.

A Corrida dos Poderes é uma realização da FAMS (Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul), com organização da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Governo do Estado e apoio da Assembleia Legislativa, Poder Judiciário, Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul e Tribunal de Contas de MS (TCE-MS).

Serviço

3ª Corrida dos Poderes

Sábado:25 de outubro de 2025, a partir das 15h.
Horário da largada:17h10.

Assembleia Legislativa de MS (estacionamento).
Av. Des. José Nunes da Cunha s/n.
Parque dos Poderes – Campo Grande | MS.

Programação

15h00 – Abertura da Arena

16h00 – Corrida Kids

17h10 – Largada Pernas Solidária

17h15 – Largada Corrida 5 km e 10 km

17h20 – Largada Caminhada

18h50 – Premiação

19h15 – Show Chicão Castro e Banda

Para mais informações acesse o site oficial da Corrida dos Poderes: https://corridadospoderes.ms.gov.br/

Comunicação Setesc
Fotos: Saul Schramm/Secom (arquivo)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com 194 atletas, delegação de MS viaja domingo para disputar os JEB´s em Uberlândia
© Rafael Ribeiro/CBF Audiência do Brasileirão Feminino tem alta de 41% na TV Brasil e RNCP
Nioaque, MS
Atualizado às 07h05
19°
Tempo limpo Máxima: 33° - Mínima: 17°
18°

Sensação

5.33 km/h

Vento

46%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 minuto Reunião da Frente do Leite sobre logística reversa é adiada
Há 1 minuto Ex-presidente de associação se cala na CPMI e parlamentares falam em prisão
Há 2 minutos Estado do Rio descarta presença de metanol em mais quatro pacientes
Há 1 hora Defensoria pede R$ 759 mil em ação contra shopping de SP por racismo
Há 1 hora Lia Nogueira cobra retomada de obra paralisada há mais de dois anos em Deodápolis
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 3 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 5 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 5 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 4 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados