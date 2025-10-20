Reestruturação garante retomada do MS Saúde e fortalecimento da rede de atendimentos especializados

Após ajustes internos, iniciativa volta a funcionar em todo o Estado com foco na sustentabilidade e ampliação do acesso a serviços especializados

Depois de um período de ajustes e reorganização interna, o Governo do Estado retomou de forma gradual o Programa MS Saúde. A suspensão temporária ocorreu para viabilizar uma reestruturação administrativa conduzida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), com foco em assegurar a eficiência operacional e o equilíbrio na aplicação dos recursos públicos.

Segundo a secretária de Estado de Saúde em exercício, Crhistinne Maymone, a reorganização foi necessária para fortalecer a gestão e garantir a sustentabilidade do programa. “O MS Saúde é um instrumento importante para ampliar o acesso da população aos serviços especializados. Essa reestruturação foi fundamental para assegurar que os recursos públicos sejam aplicados de forma responsável e eficiente”, destacou Crhistinne.

Atualmente, o programa conta com 68 estabelecimentos habilitados, totalizando um valor global de execução de R$ 32 milhões, distribuídos conforme os procedimentos contratualizados com cada unidade. Desse total, 61 unidades já retomaram os atendimentos, enquanto sete concluíram integralmente as metas previstas em contrato e permanecem temporariamente fora da retomada, por já terem executado todos os procedimentos pactuados.

Entre os hospitais que voltaram a atender estão o São Julião e o Adventista do Pênfigo, ambos em Campo Grande, que não haviam atingido o valor total dos contratos no momento da suspensão. As duas unidades já receberam autorização para retomar integralmente as atividades até a execução completa dos recursos previstos.

A suspensão temporária do MS Saúde não afetou outros convênios e contratos mantidos com as unidades de saúde, que seguiram em execução normal durante o período de ajustes.

Além da retomada do programa, o Governo do Estado investe em ações complementares para ampliar o acesso a atendimentos especializados, com destaque para a área de oftalmologia. Foram destinados R$ 6 milhões em três contratos firmados com o Hospital São Julião, o Hospital Municipal de Costa Rica e o Hospital SIAS, de Fátima do Sul. Os recursos têm o objetivo de ampliar a oferta de procedimentos oftalmológicos, incluindo atendimentos de retina e outras demandas de rotina.

O Hospital SIAS também recebeu um aporte adicional de R$ 1,4 milhão, destinado à realização de cirurgias de catarata, pterígio e Yag Laser, reforçando a rede oftalmológica do Estado.

Outra iniciativa de destaque é o Cinturão de Ortopedia, criado para enfrentar os gargalos da especialidade em Mato Grosso do Sul. Desde julho, um aditivo contratual de R$ 9,6 milhões foi firmado com seis hospitais — Aquidauana, Bataguassu, Coxim, Maracaju, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia — para a realização de procedimentos de média complexidade em ortopedia, com vigência até dezembro.

De acordo com a secretária, as ações complementares refletem o compromisso do Governo em ampliar o acesso e reduzir as filas de espera por atendimentos especializados. “Estamos fortalecendo a rede estadual com estratégias que garantem atendimento mais próximo e eficiente para a população. As ações em oftalmologia e ortopedia demonstram o esforço permanente em ampliar o acesso e reduzir desigualdades regionais no sistema de saúde”, afirmou Crhistinne.

Previsto para ser inaugurado em dezembro, o Hospital Regional de Dourados vai ampliar significativamente a oferta de atendimentos especializados no interior do Estado. Com serviços de ortopedia e oftalmologia, a unidade fortalecerá a rede de atenção hospitalar e garantirá melhor resposta às demandas de saúde da população da região Cone Sul.

A reestruturação do Programa MS Saúde integra o conjunto de ações adotadas pelo Governo do Estado para assegurar a eficiência da gestão pública, a correta aplicação dos recursos e o fortalecimento do acesso da população aos serviços de saúde em Mato Grosso do Sul.

Kamilla Ratier, Comunicação SES

Foto: Álvaro Rezende