WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícias Civil e Militar prendem idoso em flagrante por quebrar fêmur da companheira de 64 anos em Três Lagoas

Na última sexta-feira (17), por volta das 18h30, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas recebeu inform...

20/10/2025 20h42
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na última sexta-feira (17), por volta das 18h30, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas recebeu informação do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de que uma senhora, de 64 anos, havia dado entrada na unidade de saúde com fratura no fêmur. Inicialmente, o caso foi relatado como uma queda da própria altura, porém, após ser ouvida pela de assistência social do hospital, a vítima revelou que havia sido empurrada pelo convivente, identificado como J.F.S., de 71 anos.

Diante das informações, a equipe da DAM solicitou apoio da Polícia Militar, que se deslocou até a residência do casal e prendeu o agressor em flagrante. A vítima detalhou as agressões nesta segunda-feira à delegada da DAM, verificou-se que precisará passar por cirurgia na perna em virtude da fratura, também apresentava diversas marcas roxas pelo corpo e em virtude da queda chegou a bater a cabeça. Durante suas declarações, relatou ainda que, em outra ocasião, já havia sofrido agressões do convivente, chegando a ter a clavícula fraturada anos atrás, depende financeiramente do convivente e tem medo dele.

O suspeito foi interrogado pelo delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC e admitiu ter empurrado a esposa durante um desentendimento ocorrido na hora do almoço, alegando que ela estaria embriagada e teria se lesionado em razão da queda. Após os procedimentos de praxe, o autuado foi encaminhado à audiência de custódia, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo magistrado.

A Delegacia de Atendimento à Mulher reforça que situações de violência doméstica e familiar devem ser denunciadas. O registro pode ser feito na própria DAM, por meio do telefone 3521-9056, junto ao DEPAC pelo telefone 3919-1500 e à Polícia Militar (190). Toda a Segurança Pública está atenta e voltada à garantia de que as vítimas recebam acolhimento e proteção imediata.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Investigado por crimes contra a administração pública da Prefeitura de Inocência é preso em Jales/SP
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende mais de 800 aparelhos de telefone celular que seguiam para São Paulo
Foto: Reprodução/DOF - MS Caminhonete furtada no Paraná é recuperada pelo DOF em Tacuru
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
24°
Tempo limpo Máxima: 30° - Mínima: 18°
23°

Sensação

4.03 km/h

Vento

36%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Polícias Civil e Militar prendem idoso em flagrante por quebrar fêmur da companheira de 64 anos em Três Lagoas
Há 59 minutos Investigado por crimes contra a administração pública da Prefeitura de Inocência é preso em Jales/SP
Há 59 minutos DOF apreende mais de 800 aparelhos de telefone celular que seguiam para São Paulo
Há 2 horas Caminhonete furtada no Paraná é recuperada pelo DOF em Tacuru
Há 2 horas Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 2 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 4 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 4 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 3 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados