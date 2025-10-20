Polícias Civil e Militar prendem idoso em flagrante por quebrar fêmur da companheira de 64 anos em Três Lagoas

Na última sexta-feira (17), por volta das 18h30, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Três Lagoas recebeu informação do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de que uma senhora, de 64 anos, havia dado entrada na unidade de saúde com fratura no fêmur. Inicialmente, o caso foi relatado como uma queda da própria altura, porém, após ser ouvida pela de assistência social do hospital, a vítima revelou que havia sido empurrada pelo convivente, identificado como J.F.S., de 71 anos.

Diante das informações, a equipe da DAM solicitou apoio da Polícia Militar, que se deslocou até a residência do casal e prendeu o agressor em flagrante. A vítima detalhou as agressões nesta segunda-feira à delegada da DAM, verificou-se que precisará passar por cirurgia na perna em virtude da fratura, também apresentava diversas marcas roxas pelo corpo e em virtude da queda chegou a bater a cabeça. Durante suas declarações, relatou ainda que, em outra ocasião, já havia sofrido agressões do convivente, chegando a ter a clavícula fraturada anos atrás, depende financeiramente do convivente e tem medo dele.

O suspeito foi interrogado pelo delegado plantonista da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário – DEPAC e admitiu ter empurrado a esposa durante um desentendimento ocorrido na hora do almoço, alegando que ela estaria embriagada e teria se lesionado em razão da queda. Após os procedimentos de praxe, o autuado foi encaminhado à audiência de custódia, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo magistrado.

A Delegacia de Atendimento à Mulher reforça que situações de violência doméstica e familiar devem ser denunciadas. O registro pode ser feito na própria DAM, por meio do telefone 3521-9056, junto ao DEPAC pelo telefone 3919-1500 e à Polícia Militar (190). Toda a Segurança Pública está atenta e voltada à garantia de que as vítimas recebam acolhimento e proteção imediata.