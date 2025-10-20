WhatsApp

Investigado por crimes contra a administração pública da Prefeitura de Inocência é preso em Jales/SP

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio das equipes das Delegacias de Inocência e de Paranaíba, realizou, na manhã de hoje (20), diligência...

20/10/2025 20h42
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio das equipes das Delegacias de Inocência e de Paranaíba, realizou, na manhã de hoje (20), diligências para cumprimento de um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão na cidade de Inocência, sendo um mandado de busca a ser cumprido na residência do investigado e o outro na Câmara Municipal. Os mandados de busca foram deferidos pelo Poder Judiciário com o objetivo de apreender celulares, cartões e dispositivos eletrônicos que tenham informações para auxiliar nas investigações 

Durante o cumprimento do mandado de busca, o investigado não foi localizado em sua residência e após aprofundamento das investigações do paredeiro do indivíduo a equipe policial recebeu informações de que ele estava se dirigindo para São José do Rio Preto/SP.

Desta forma foi realizado contato com as equipes da Polícia Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo, sendo M.B.M.A. (34) localizado e preso na Rodovia Euclides da Cunha, pela Polícia Rodoviária Estadual de Jales/SP.

M.B.M.A. é investigado pelo crime de peculato e ficará preso na Primeira Delegacia de Jales/SP, onde aguarda audiência de custódia e se mantida a prisão o mesmo será posteriormente recambiado para Mato Grosso do Sul.

