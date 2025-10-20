WhatsApp

DOF - MS

DOF apreende mais de 800 aparelhos de telefone celular que seguiam para São Paulo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste sábado (18), na BR-262, em Três Lagoas, 811 aparelhos de tel...

20/10/2025 20h42
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste sábado (18), na BR-262, em Três Lagoas, 811 aparelhos de telefone celular que eram transportados em uma carreta M.Benz, conduzida por um homem de 46 anos de idade.

Os militares faziam patrulhamento pela rodovia, zona rural do município, quando abordaram o condutor do veículo. Durante vistoria na carreta, foram encontradas diversas caixas na cabina da carreta, onde os aparelhos estavam acondicionados.

Questionado, o homem afirmou que pegou os celulares em Campo Grande e levaria até a cidade de São Paulo (SP), onde receberia R$ 6 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 2,9 milhões, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande.

A ação foi realizada no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, por meio do telefone 0800 647-6300. Não é necessário se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

