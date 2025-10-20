Caminhonete furtada no Paraná é recuperada pelo DOF em Tacuru

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, neste sábado (18), na MS-295, em Tacuru, um homem de 21 anos que conduzia uma caminhonete furtada no Estado do Paraná.

Os militares realizavam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando tentaram abordar o suspeito, que seguia em uma GM S-10, que não obedeceu e tentou fugir.

Após alguns quilômetros em acompanhamento o motorista adentrou em uma estrada vicinal, perdeu o controle de direção e saiu da pista. O condutor ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso.

Em checagem os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas e que o veículo havia sido furtado na cidade de Toledo (PR), em junho deste ano. O motorista afirmou que pegou o automóvel em Itaquiraí e levaria até Sete Quedas onde receberia mil reais pelo transporte. O autor e a caminhonete foram encaminhados e entregues à Polícia Civil de Tacuru.

A ação foi realizada no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não é necessário se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.