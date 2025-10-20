WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
DOF - MS

Caminhonete furtada no Paraná é recuperada pelo DOF em Tacuru

Foto: Reprodução/DOF - MS Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, neste sábado (18), na MS-295, em Tacuru, ...

20/10/2025 19h36
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) prenderam, neste sábado (18), na MS-295, em Tacuru, um homem de 21 anos que conduzia uma caminhonete furtada no Estado do Paraná.

Os militares realizavam bloqueio na rodovia, zona rural do município, quando tentaram abordar o suspeito, que seguia em uma GM S-10, que não obedeceu e tentou fugir.

Após alguns quilômetros em acompanhamento o motorista adentrou em uma estrada vicinal, perdeu o controle de direção e saiu da pista. O condutor ainda tentou fugir a pé, mas foi alcançado e preso.

Em checagem os policiais constataram que as placas afixadas eram falsas e que o veículo havia sido furtado na cidade de Toledo (PR), em junho deste ano. O motorista afirmou que pegou o automóvel em Itaquiraí e levaria até Sete Quedas onde receberia mil reais pelo transporte. O autor e a caminhonete foram encaminhados e entregues à Polícia Civil de Tacuru.

A ação foi realizada no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não é necessário se identificar e a ligação será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícias Civil e Militar prendem idoso em flagrante por quebrar fêmur da companheira de 64 anos em Três Lagoas
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Investigado por crimes contra a administração pública da Prefeitura de Inocência é preso em Jales/SP
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende mais de 800 aparelhos de telefone celular que seguiam para São Paulo
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
24°
Tempo limpo Máxima: 30° - Mínima: 18°
23°

Sensação

4.03 km/h

Vento

36%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Polícias Civil e Militar prendem idoso em flagrante por quebrar fêmur da companheira de 64 anos em Três Lagoas
Há 59 minutos Investigado por crimes contra a administração pública da Prefeitura de Inocência é preso em Jales/SP
Há 59 minutos DOF apreende mais de 800 aparelhos de telefone celular que seguiam para São Paulo
Há 2 horas Caminhonete furtada no Paraná é recuperada pelo DOF em Tacuru
Há 2 horas Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 2 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 4 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 4 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 3 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados