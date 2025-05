Diante do registro de casos respiratórios, SAMU antecipa capacitação para emergências pediátricas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), realizou nesta quarta-feira (14) e segue nesta quinta-feira (15), capacitação intensiva para as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com foco no atendimento a emergências pediátricas. A formação, que integra o cronograma anual de recertificação dos servidores, foi antecipada como resposta ao cenário de emergência em saúde pública decretado no município, devido ao aumento significativo de casos graves de síndromes respiratórias em crianças.

Coordenado pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do SAMU, o treinamento reúne médicos e enfermeiros das equipes de suporte avançado em uma programação teórico-prática. A coordenadora do SAMU, médica Isabela Mendonça, explica que o objetivo é reforçar a qualificação dos profissionais para situações de alta complexidade envolvendo pacientes pediátricos.

“O tema já fazia parte do nosso cronograma, mas diante do aumento expressivo no número de casos em crianças, antecipamos o conteúdo para este momento. Estamos focando especialmente em intubação, uso de drogas vasoativas e reanimação em pediatria, com base nos protocolos mais atualizados”, detalha.

As atividades incluem três cenários de simulação realística: parada cardiorrespiratória pediátrica, manejo de via aérea difícil e estabilização de paciente em choque séptico. As equipes treinam em turmas reduzidas para garantir a qualidade do aprendizado e, ao mesmo tempo, manter o serviço em pleno funcionamento.

Com 260 profissionais, o SAMU de Campo Grande realiza a recertificação obrigatória a cada dois anos, conforme orientação do Ministério da Saúde. A formação inclui todos os servidores do serviço, de acordo com o cronograma do NEP , que participam de treinamentos voltados à segurança das cenas, transporte de pacientes, uso correto dos equipamentos e participação em manobras de reanimação.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, destacou a importância da iniciativa e do preparo técnico diante da atual demanda da rede. “Neste momento em que enfrentamos um aumento expressivo dos casos de síndromes respiratórias em crianças, é fundamental que nossas equipes estejam preparadas para agir com agilidade e segurança. A antecipação dessa capacitação do SAMU demonstra o compromisso da Prefeitura de Campo Grande e da SESAU com a qualidade do atendimento prestado à nossa população. Estamos cuidando da rede, mas também cuidando de quem cuida. Investir na qualificação dos nossos profissionais é salvar vidas. Agradeço a todos os envolvidos — médicos, enfermeiros, condutores e toda a equipe do SAMU — pelo empenho e pela dedicação diária em proteger a saúde dos campo-grandenses.”

A capacitação segue até o fim da semana e integra o conjunto de ações da SESAU para enfrentar a atual situação epidemiológica, que inclui ainda ampliação de leitos, reorganização da rede de atendimento e fortalecimento das equipes da atenção primária e de urgência e emergência.

#ParaTodosVerem As imagens de capa e internas mostram a capacitação da equipe do SAMU.