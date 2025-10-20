WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

20/10/2025 19h36
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2800/25, do deputado Eduardo da Fonte (PP-PE), que determina o início das buscas de pessoa com deficiência desaparecida imediatamente após a notificação à polícia. O texto altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência .

A relatora, deputada Dayany Bittencourt (União-CE), recomendou a aprovação. Ela disse que a proposta reconhece a vulnerabilidade acrescida das pessoas com deficiência.

“O tempo é fator crítico para a integridade física e mental da pessoa e qualquer demora pode agravar exponencialmente as consequências”, observou Dayany. “Assim, a determinação do início imediato das buscas é uma medida de equiparação de oportunidades e uma adaptação razoável do serviço público, assegurando que a resposta estatal seja proporcional à gravidade e à urgência que a situação exige”, afirmou.

Ainda segundo a relatora, a proposta confere maior segurança jurídica aos familiares, que terão atendimento ágil e prioritário, e aos agentes públicos, que passarão a contar com um comando legal claro e objetivo.

Próximos passos
Também aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, o projeto será analisado agora pela Comissão Constituição e Justiça e de Cidadania, em caráter conclusivo.

Para virar lei, precisa ser aprovado pelos deputados e pelos senadores.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Comissão aprova nova regra para concessão de visita a filhos por pai agressor
Antonio Cruz/Agência Brasil Audiência pública debate reparação ambiental da Bacia do Rio Doce
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados Comissão debate integração entre saberes tradicionais e medicina moderna
Nioaque, MS
Atualizado às 18h05
24°
Tempo limpo Máxima: 30° - Mínima: 18°
23°

Sensação

4.03 km/h

Vento

36%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 59 minutos Polícias Civil e Militar prendem idoso em flagrante por quebrar fêmur da companheira de 64 anos em Três Lagoas
Há 59 minutos Investigado por crimes contra a administração pública da Prefeitura de Inocência é preso em Jales/SP
Há 59 minutos DOF apreende mais de 800 aparelhos de telefone celular que seguiam para São Paulo
Há 2 horas Caminhonete furtada no Paraná é recuperada pelo DOF em Tacuru
Há 2 horas Comissão aprova projeto que agiliza busca de pessoa com deficiência desaparecida
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 2 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 4 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 4 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 3 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados