Legislativo - MS

Zé Teixeira solicita investimentos para fortalecer saúde pública em MS

Os investimentos na área da saúde pública são primordiais para a população de Mato Grosso do Sul. Com esta preocupação, o deputado estadual Zé Teix...

20/10/2025 17h26
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Os investimentos na área da saúde pública são primordiais para a população de Mato Grosso do Sul. Com esta preocupação, o deputado estadual Zé Teixeira apresentou uma série de indicações na Assembleia Legislativa solicitando mais recursos para o setor. "Quando um parente fica doente ou precisa do atendimento de emergência, toda a família fica vulnerável", justificou.

Uma das principais reivindicações é a aquisição de uma ambulância tipo UTI Neonatal para atender os 33 municípios da Macrorregião de Dourados. A solicitação foi feita pelo vereador Laudir Munaretto, que relatou a sobrecarga da rede neonatal da região. Em situações recentes, a unidade chegou a abrigar 19 bebês em apenas 10 leitos de UTI e 27 pacientes em 15 leitos intermediários.

A ausência de uma ambulância especializada compromete o atendimento em casos críticos, elevando o risco de mortalidade neonatal. O veículo solicitado deverá conter equipamentos como incubadora com controle térmico, ventilador neonatal, monitor multiparamétrico, bomba de infusão e kits de emergência, além de espaço adequado para equipe médica e isolamento térmico. O objetivo é garantir transporte seguro e ágil para recém-nascidos em estado grave.

Outra indicação pede recursos para a compra de um novo aparelho de Raio X para o Hospital Municipal de Anastácio, mantido pela Associação Beneficente Ruralista de Anastácio (ABRAMASTACIO). A vice-prefeita Maria Alves Meleiro e o secretário municipal de saúde João Fernando Guessy Braga solicitaram apoio diante da obsolescência do equipamento atual, que compromete a qualidade dos diagnósticos.

O hospital realiza cerca de 80 atendimentos diários, abrangendo pacientes internados, casos de urgência e encaminhamentos das unidades de saúde do município. A substituição do aparelho é considerada essencial para garantir mais precisão nos exames, agilidade nos atendimentos e melhores condições de trabalho aos profissionais da saúde.

Zé Teixeira também solicitou apoio do Governo do Estado para a realização de um mutirão de exames especializados no município de Caarapó. A proposta foi apresentada pelo vereador João Paulo do Dinho, que destacou a longa fila de espera por exames fundamentais para o diagnóstico precoce de diversas doenças.

O mutirão visa reduzir a demanda reprimida, evitar o agravamento de casos clínicos e diminuir os encaminhamentos para outras cidades, como Dourados e Campo Grande. A iniciativa busca garantir mais dignidade e qualidade de vida à população local.

