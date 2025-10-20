Coronel David pede à Secretaria de Educação reforma da Escola José Ferreira em Três Lagoas

O deputado estadual Coronel David (PL) se reuniu nesta segunda-feira (20) com o secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, para tratar, em caráter de urgência, da reforma estrutural completa e da instalação de ar-condicionado nas salas de aula da Escola Estadual José Ferreira, localizada no Bairro Jupiá, em Três Lagoas.

A demanda foi encaminhada ao deputado pela Câmara Municipal de Três Lagoas, por meio do vereador Sargento Rodrigues (PP), que solicitou o apoio do deputado para intermediar o pedido junto ao Governo do Estado.

Durante a reunião, Coronel David destacou que a escola apresenta danos em toda a estrutura, com salas de forro de madeira em condições precárias, o que compromete a segurança dos estudantes e profissionais da educação. A unidade atende cerca de 200 alunos, muitos deles filhos de pescadores e moradores da comunidade ribeirinha.

O secretário Hélio Daher afirmou que o Governo do Estado vai trabalhar na elaboração de um projeto de reforma da unidade e encaminhar uma equipe de engenheiros para avaliar as condições do prédio. Ele também adiantou que a SED (Secretária de Estado de Educação de Mato Grosso do Sul) pretende analisar a viabilidade de construir uma nova escola para atender à comunidade local.

“Vamos encaminhar nossa equipe de engenheiros até a escola para analisar a estrutura e também a possibilidade de quem sabe, adquirir uma nova unidade. Vamos buscar junto à Prefeitura [de Três Lagoas] a doação de um terreno na região, já que a atual é antiga e talvez compense mais para o estado entregar uma nova escola à comunidade”, explicou o secretário.

Além disso, Hélio Daher destacou outro pedido apresentado por Coronel David: a implantação de cursos técnicos na região.

“O deputado também nos pediu para avaliar a possibilidade de levar cursos técnicos ao Jupiá, investindo na formação profissional e garantindo um futuro melhor para a juventude local, que tem uma grande expectativa de crescimento”, completou.

Coronel David ressaltou a importância da iniciativa e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento da educação em todo o estado.

“Meu mandato tem compromisso com a educação pública, e Três Lagoas é uma das nossas prioridades. Estamos sempre em diálogo com o Governo do Estado para buscar soluções que melhorem o ambiente escolar e a vida dos estudantes sul-mato-grossenses”, finalizou.