Aprovado PL que cria o Dia Estadual da Mulher Música-Instrumentista

Nesta quarta-feira (15), foi aprovado em 2ª votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei 215/2024, de autoria do deputado Caravina (PSDB), que institui o Dia Estadual da Mulher Música-Instrumentista. A data será celebrada anualmente no dia 13 de agosto, em alusão à data de nascimento de Helena Meirelles, a dama da viola.

De acordo com o projeto, a iniciativa busca reconhecer e valorizar a contribuição das mulheres que se destacam no campo da música instrumental e promove a valorização da cultura regional. Com a aprovação, a matéria segue para votação em redação final por ter sofrido emenda.

Para o deputado Caravina, a aprovação do projeto representa um marco simbólico de valorização da mulher no campo artístico.

Com a futura sanção, o Estado de Mato Grosso do Sul passará a contar oficialmente com um dia dedicado à celebração do talento feminino na música, reforçando o compromisso com a diversidade cultural e a igualdade de gênero no setor artístico.