Polícia Civil realiza operação contra furto e receptação de fios de cobre em Porto Murtinho

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e Prefeitura de Porto Murtinho, deflagrou nesta segunda-feira (20), uma operação de combate aos furtos e recetação de fios de cobre, na cidade de Porto Murtinho. Pelo menos 100 kg de material irregular foi apreendido.
Ao todo, sete estbelecimentos comerciais, suspeitos de adquirir fios de origem ilícita foram vistoriados. De acordo com o delegado Eudenir Soares, a operação integra ações contínuas da Polícia Civil no enfrentamento a crimes patrimoniais e visa coibir o comércio ilegal de materiais furtados na região.
