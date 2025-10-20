Polícia Civil realiza operação contra furto e receptação de fios de cobre em Porto Murtinho

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e Prefeitura de Porto Murtinho, deflagrou nesta segunda-feira (20), uma operação de combate aos furtos e recetação de fios de cobre, na cidade de Porto Murtinho. Pelo menos 100 kg de material irregular foi apreendido. Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Ao todo, sete estbelecimentos comerciais, suspeitos de adquirir fios de origem ilícita foram vistoriados. De acordo com o delegado Eudenir Soares, a operação integra ações contínuas da Polícia Civil no enfrentamento a crimes patrimoniais e visa coibir o comércio ilegal de materiais furtados na região.