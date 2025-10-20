Sessão solene em comemoração ao jubileu de diamante do CRA acontece hoje na Alems

Por proposição do deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil), será realizada nesta segunda-feira, 20, no Plenário Júlio Maia da Assembleia Legislativa, a partir das 19 horas, a sessão solene de Comemoração ao Jubileu de Diamante aos 60 anos de regulamentação da Profissão de Administração no Brasil. A cerimônia é uma parceria com o Conselho Estadual de Administração de Mato Grosso do Sul (CRA/MS).

Constituída de medalhas, troféus e certificados, a honraria reconhece profissionais, empresários, educadores, lideranças e instituições que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da administração no estado ao longo das últimas décadas.

O evento é aberto ao público e à imprensa, e será transmitido pelos canais de comunicação da Alems.