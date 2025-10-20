Polícia Militar cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Gomes

Coxim (MS) — A Polícia Militar na manhã desta segunda-feira (20/10), através da equipe do PROMUSE (Programa Mulher Segura) cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 25 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência em Pedro Gomes.

Ao tomar conhecimento, sobre uma medida que havia sido expedida em favor da de uma adolescente, após denúncias de comportamento ameaçador por parte do suspeito. No entanto, mesmo ciente da decisão judicial, o homem teria entrado em contato com a vítima por mensagens de celular e, posteriormente, pessoalmente.

O descumprimento foi comunicado à Polícia Civil no dia 14 de outubro pela mãe da vítima. Diante disso, foi solicitado e expedido o mandado de prisão contra o suspeito.

Com base nas informações repassadas pelo investigador da Polícia Civil, a guarnição do PROMUSE realizou diligências e localizou o homem em sua residência. Ele não ofereceu resistência e admitiu ter se comunicado com a vítima, em desobediência à medida judicial.

O autor foi conduzido e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Pedro Gomes, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM