Comissão debate plano de desenvolvimento para região conhecida como Matopiba

Matopiba engloba o sul do Maranhão, o Tocantins, o sudoeste do Piauí, e o oeste da Bahia

20/10/2025 13h02
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Divulgação/Emater
Divulgação/Emater

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (22), audiência pública para debater o Plano de Desenvolvimento Agropecuário e Agroindustrial da região conhecida como Matopiba, que engloba o sul do Maranhão, o Tocantins, o sudoeste do Piauí, e o oeste da Bahia.

O debate será realizado às 14h30, em plenário a ser definido, e atende a pedido da deputada Roberta Roma (PL-BA).

A parlamentar quer discutir o fortalecimento do agronegócio da região, reconhecida como uma das principais fronteiras agrícolas do país. Segundo ela, o setor é fundamental para a economia do oeste baiano, responsável por mais de 90% da produção de grãos do estado, especialmente soja e milho.

“A região é responsável por uma parcela significativa da produção estadual e nacional de grãos, e o setor gera empregos e renda, além de impulsionar o desenvolvimento humano dos municípios”, afirma.

