Comemoração do Dia do Assistente Social na SAS reforça a importância da rede de proteção social do município

Uma palestra sobre ressaltando o papel estratégico do Assistente Social na implementação e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o pré-lançamento do livro “Chaves para a Liberdade: Relatos de Violência Sexual”, da assistente social Marta Vanuza Gomes da Silva”, marcaram o evento em homenagem ao Dia do Assistente Social, comemorado nesta quinta-feira (15). Organizada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS), por meio da Superintendência de Gestão do Suas, a programação teve como foco a relevância desse profissional na promoção dos direitos e na assistência às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade atendidos pela Rede Municipal de Assistência Social.

O encontro aconteceu no auditório do IMPCG e contou com a presença dos 163 assistentes sociais que atuam na Rede Municipal, tanto no órgão gestor quanto nas unidades descentralizadas. A iniciativa buscou valorizar o trabalho desses profissionais, que garantem o acesso dos usuários às políticas públicas de assistência social, defendendo e promovendo seus direitos.

Durante o evento, foram realizadas diversas atividades que destacaram a importância do Serviço Social na rede de proteção social. A abertura foi realizada pela assistente social e secretária Executiva de Assistência Social da Secretaria Estadual de Assistência Social e Direitos Humanos de Mato Grosso do Sul, Taciana Afonso Silvestrini Arantes, que proferiu a palestra “SUAS e Serviço Social: Contribuições e Protagonismo”, ressaltando o papel estratégico desses profissionais na implementação e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social.

Durante sua explanação ela chamou a atenção para os desafios e mudanças que a política de assistência social vem sofrendo nos últimos anos, impostas pelas demandas atuais, como o fluxo migratório, os impactos de grandes obras na cidade, a questão da violência contra a mulher, exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho infantil e população em situação de rua. “Muitas vezes, as pessoas chegam a acreditar que uma oportunidade de emprego é suficiente, mas a realidade é mais complexa. Precisamos criar estruturas de acolhimento e estar sempre atualizados para entender essas novas demandas. Encontros assim são essenciais para trocar experiências, aprimorar o trabalho e fortalecer a rede de apoio”, disse Taciana.

Experiência pessoal e emoção

Na sequência, a autora e assistente social Marta Vanuza Gomes da Silva, emocionou o público com o pré-lançamento do seu livro “Chaves para a Liberdade: Relatos de Violência Sexual”, da autora Marta Vanuza Gomes da Silva, que compartilha na obra, três relatos de assédio e violência sexual vivenciados por ela. A obra reforça o papel vital da rede de proteção, envolvendo famílias, professores, e profissionais de assistência social na promoção do fortalecimento emocional de crianças e adolescentes, abordando a importância da denúncia, da observação de sinais e da escuta ativa.

“A partir da minha história, das dificuldades e desafios que eu passei quando tentei denunciar, eu busco incentivar as mulheres que estão passando por essa situação a se libertarem porque essa violência, ela não só coloca em sofrimento a vítima, mas toda a família. De certa forma, todo mundo sofre aquele momento. Apesar do tema, é uma leitura bem fluida e, sobretudo, informativa que mostra os meios que a pessoa pode buscar para sair dessa situação de violência física e emocional”, pontua.

O evento contou ainda com uma intervenção surpresa preparada pelo grupo Ativa Idade, formado por idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Fundação Manoel de Barros, parceira da SAS e que promoveu um momento de acolhimento aos profissionais.

“Essa homenagem reforça o reconhecimento do trabalho dos assistentes sociais na rede municipal, que atua diariamente na defesa dos direitos humanos, na prevenção de violações e na promoção do bem-estar social. Esses profissionais são essenciais para garantir que as políticas públicas cheguem às pessoas que mais precisam, contribuindo para uma sociedade mais inclusiva e solidária”, afirmou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento.

Para a secretária-adjunta Inês Mougenot, momentos de descontração e reconhecimento são importantes para incentivar os profissionais a enfrentar o desafio diário de trabalhar com pessoas em vulnerabilidade social.

“Nós somos profissionais, técnicos que nos identificamos com a prática diária e já passamos por ela muitas vezes, por isso conhecemos as dificuldades. No entanto é necessário promover momentos de união como esse, para trocarmos experiências e rever os amigos, além de ser a oportunidade de valorizar esses profissionais dedicados e reforçar o compromisso da gestão com a proteção social”, frisou.

A superintendente de Gestão do Suas, Marcilene Rodrigues, enalteceu a importância do trabalho coletivo. “Nosso trabalho só dá resultado porque atuamos unidos. Somos muito gratos pelo o que vocês desenvolvem nas nossas unidades, vocês são fundamentais. É muito valoroso, é muito rico o resultado que a gente vê, os cases de sucesso são fruto do trabalho de vocês”, finalizou.

A história do Dia do Assistente Social remonta à aprovação da Lei nº 3.252, de 27 de agosto de 1957, e sua regulamentação pelo Decreto do Conselho de Ministros nº 994, de 15 de maio de 1962, que oficializou a profissão no Brasil.

