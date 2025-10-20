Novo sorteio define relator de processo contra deputados que participaram de manifestação no Plenário

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados sorteia nesta terça-feira (21) dois novos nomes para a lista tríplice a partir da qual será escolhido o relator do caso contra os deputados Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC).

Eles são acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do Plenário, no início de agosto ( REP 24/25 , REP 25/25 e REP 27/25) . Os processos foram reunidos.

Sorteio inicial

Na semana passada, foram sorteados os deputados Albuquerque (Republicanos-RR), Castro Neto (PSD-PI) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR). Os dois últimos, no entanto, pediram para ser excluídos da lista.

O conselho vai se reunir às 15 horas, no plenário 11.

André Janones

Após o novo sorteio, o conselho vai ouvir testemunhas do processo ( REP 3/25 ) contra o deputado André Janones (Avante-MG). O parlamentar também deve depor.

Ele é acusado pelo PL de ofender o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) enquanto este discursava na tribuna em julho. Janones foi punido com a suspensão do mandato por três meses e ficou afastado até 12 de outubro.