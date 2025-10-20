WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão debate soluções para o trânsito em trecho da BR-101, em Palhoça (SC)

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (21), audiência pública para tratar de soluções par...

20/10/2025 10h50
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (21), audiência pública para tratar de soluções para o trânsito no trecho da BR-101 conhecido como Morro dos Cavalos, em Palhoça, Santa Catarina.

O debate foi solicitado pelo deputado Luiz Fernando Vampiro (MDB-SC) e está marcado para as 16 horas, no plenário 5.

Segundo o parlamentar, o objetivo é buscar alternativas para resolver um dos principais gargalos logísticos do Sul do País, com reflexos sobre o escoamento da produção industrial, o setor de serviços, o turismo e a mobilidade regional. O trecho tem muitos acidentes, congestionamentos e deslizamentos de terra.

Luiz Fernando Vampiro acrescenta ainda que as indefinições acerca da execução do contrato de concessão da BR-101 impactam diretamente a atratividade de investimentos, a segurança jurídica e a qualidade dos serviços prestados à população e ao setor produtivo.

"A solução definitiva para esse ponto crítico, seja por meio de um contorno rodoviário ou por projeto de túnel, exige ampla discussão com os órgãos públicos competentes, a concessionária responsável e a sociedade civil", afirma.

"A audiência visa buscar uma solução para o tráfego no Morro dos Cavalos, avaliar o contrato de concessão da rodovia e os impactos econômicos para a região, de modo a conciliar desenvolvimento econômico, eficiência logística, proteção ambiental e respeito às comunidades locais", diz o deputado

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Divulgação/Emater Comissão debate plano de desenvolvimento para região conhecida como Matopiba
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados Audiência debate repasse a atletas de parte da receita de apostas esportivas
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão debate criação do Fundo da Igualdade Racial com movimentos negros e quilombolas
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
29°
Tempo limpo Máxima: 30° - Mínima: 18°
28°

Sensação

4.86 km/h

Vento

23%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 51 minutos Comissão debate plano de desenvolvimento para região conhecida como Matopiba
Há 51 minutos CI avalia projeto que transfere à União poder de licenciar mineração de alto risco
Há 51 minutos Audiência debate repasse a atletas de parte da receita de apostas esportivas
Há 2 horas Plenário retoma análise de projeto que viabiliza socorro contra tarifaço dos EUA
Há 2 horas Comissão debate criação do Fundo da Igualdade Racial com movimentos negros e quilombolas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 2 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 4 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 4 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 3 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados