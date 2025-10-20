WhatsApp

Polícia Civil prende 4 suspeitos de agressão a mulheres, em menos de 24h em Três Lagoas

Ao tomar conhecimento que uma mulher estava pedindo ajuda na delegacia do bairro Vila Piloto, policiais civis prenderam um homem de 44 anos, que es...

20/10/2025 09h45
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Ao tomar conhecimento que uma mulher estava pedindo ajuda na delegacia do bairro Vila Piloto, policiais civis prenderam um homem de 44 anos, que estaria impedindo a esposa de ir trabalhar com a própria bicicleta e a perseguiu quando ela saiu de casa para denunciá-lo. Ela teria relatado não aguentar mais as atitudes do companheiro. Além de persegui-la durante o trajeto, o autor ainda teria tentado agredi-la, sendo impedido pelo filho que interveio. O convivente retornou para casa, mas antes a ameaçou. Quando a equipe chega na casa, deu voz de prisão ao suspeito e constatou que a bicicleta da vitima havia sido toda quebrada e móveis da residência já ao lado de fora, na área. A prisão impediu que a ameaças se concretizassem e permitiu que a vítima retornasse para casa juntamente com os filhos em segurança.

No decorrer do dia uma mulher de 49 anos foi à delegacia, onde contou que, apesar de separada há 10 anos e ter medida protetiva, o ex-convivente se dirigiu até seu local de trabalho com a desculpa de falar sobre os filhos, mas foi ignorado. Ao saber que ela sairia para o almoço, dirigiu-se até a residência dela para importuná-la, saiu e retornou por volta das 16h40, recebendo voz de prisão em flagrante pela equipe de policias que prontamente compareceu ao local para efetuar sua captura e impedir que o homem, de 44 anos, continuasse desobedecendo a ordem judicial de não aproximação da vítima.

Logo em seguida a equipe realizou o terceiro flagrante do dia, no bairro Jupiá, onde um homem de 66 anos, mantinha armas de fogo na residência e as usava para ameaçar a esposa, de 52 anos, e seus familiares. A vítima contou que já fora agredida com paulada na cabeça anos atrás, chegando a ficar abandonada em hospital, mas nunca se separou do autor, sempre dava uma chance acreditando em sua mudança, porém o autor nunca mudou, sempre agressivo, possessivo e ciumento.

Enquanto prestava declarações na DAM a vítima, acompanhada de uma filha, recebeu um telefone de seu filho, de 28 anos, que disse que iria matá-las por ter denunciado seu pai. Imediatamente a equipe empreendeu diligências para capturar o autor e evitar que ele cumprisse o que havia ameaçado fazer. O jovem foi até a DEPAC saber informações do pai, mas acabou recebendo voz de prisão.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

