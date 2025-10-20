WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil realiza visita ao Lar São Cristóvão, em Sete Quedas, no âmbito da Operação Virtude

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na última terça-feira (14), a policiais da Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas, realizaram uma visita in...

20/10/2025 09h45
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Na última terça-feira (14), a policiais da Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas, realizaram uma visita institucional ao Lar São Cristóvão, como parte das ações da Operação Virtude, que tem por objetivo fortalecer a rede de proteção, valorização e respeito à pessoa idosa.

O Lar São Cristóvão atualmente acolhe 25 idosos, que recebem cuidados diários e assistência integral da equipe responsável pela instituição.

Durante a visita, os policiais civis foram recebidos pelo presidente da entidade, senhor Francisco Piroli, e pela coordenadora Bruna Kell, que apresentaram as instalações e destacaram o trabalho voltado ao bem-estar e à qualidade de vida dos moradores.

A ação teve como foco aproximar a Polícia Civil da comunidade, reforçando o compromisso institucional no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa e na promoção de uma cultura de respeito, acolhimento e valorização dessa população.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende 4 suspeitos de agressão a mulheres, em menos de 24h em Três Lagoas
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas no bairro Universitário e apreende 3hg de cocaína
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil apreende carga de cigarros eletrônicos e óculos importados e prende motorista em flagrante
Nioaque, MS
Atualizado às 12h05
29°
Tempo limpo Máxima: 30° - Mínima: 18°
28°

Sensação

4.86 km/h

Vento

23%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 50 minutos Comissão debate plano de desenvolvimento para região conhecida como Matopiba
Há 50 minutos CI avalia projeto que transfere à União poder de licenciar mineração de alto risco
Há 50 minutos Audiência debate repasse a atletas de parte da receita de apostas esportivas
Há 2 horas Plenário retoma análise de projeto que viabiliza socorro contra tarifaço dos EUA
Há 2 horas Comissão debate criação do Fundo da Igualdade Racial com movimentos negros e quilombolas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal Até agora, 7 ministros votaram para “não manter a liminar” de Barroso
2
Há 2 dias Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
3
Há 4 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
4
Há 4 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
5
Há 3 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados