Polícia Civil realiza visita ao Lar São Cristóvão, em Sete Quedas, no âmbito da Operação Virtude

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na última terça-feira (14), a policiais da Delegacia de Polícia Civil de Sete Quedas, realizaram uma visita institucional ao Lar São Cristóvão, como parte das ações da Operação Virtude, que tem por objetivo fortalecer a rede de proteção, valorização e respeito à pessoa idosa.

O Lar São Cristóvão atualmente acolhe 25 idosos, que recebem cuidados diários e assistência integral da equipe responsável pela instituição.

Durante a visita, os policiais civis foram recebidos pelo presidente da entidade, senhor Francisco Piroli, e pela coordenadora Bruna Kell, que apresentaram as instalações e destacaram o trabalho voltado ao bem-estar e à qualidade de vida dos moradores.

A ação teve como foco aproximar a Polícia Civil da comunidade, reforçando o compromisso institucional no enfrentamento à violência contra a pessoa idosa e na promoção de uma cultura de respeito, acolhimento e valorização dessa população.