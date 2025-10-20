WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas no bairro Universitário e apreende 3hg de cocaína

No âmbito da operação Protetor das D...

20/10/2025 08h36
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

 No âmbito da operação Protetor das Divisas e das Fronteiras da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS, identificaram e desarticularam ponto de venda de drogas no bairro Universitário, no último sábado (18).

Durante monitoramento de grupo suspeito de pertencer ao crime organizado, os policiais prenderam dois homens, com idades de 45 e 38 anos, que se associaram para a prática do tráfico de cocaína e pasta base de cocaína.

Os policiais prenderam o homem de 38 anos, quando chegava ao local com três quilos de cocaína, em seguida no interior do comércio que funcionava como fachada prenderam o segundo homem (45), que mantinha em seu estabelecimento uma prensa, balança de precisão, pasta base de cocaína, prensa, eletrodomésticos e produtos químicos para batizar a droga.

Os homens foram presos em flagrante e serão apresentados ao Juiz da Custódia.

