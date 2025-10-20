Polícia Civil apreende carga de cigarros eletrônicos e óculos importados e prende motorista em flagrante

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Durante diligências destinadas a combater o tráfico de drogas e a posse ilegal de armas de fogo, contrabando e descaminho, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS, em vigilância por estradas clandestinas, popularmente chamadas de cabriteiras, receberam informação de um caminhão que estaria em vias de receber grande quantidade de mercadoria clandestina em um posto de Gasolina do bairro Cidade Morena, passando inclusive as características do veículo e de seu condutor, para onde a equipe se dirigiu e localizou o caminhão, mas não o condutor.

Depois de algumas horas monitorando o veículo chegou ao local um senhor em veículo pequeno e o motorista apareceu. No momento em que ele entrou no caminhão, foi abordado. Questionado quanto a carga, ele informou que vinha de Primavera do leste e seguia para São Paulo, com carga de óleo de cozinha, quando recebeu proposta pelo FRETBRAS para carga a ser entregue na Cidade de São Paulo, Bairro do Brás.

Como forma de despistar a polícia a carga de óleo formava uma muralha em torno da carga ilícita. Os óculos estavam misturados com os cigarros eletrônicos.

O motorista confessou o transporte ilícito, afirmando que não sabia do que se tratava a mercadoria, achou apenas não tinha nota fiscal, porque o transbordo foi feito em local ermo em terreno baldio.

A avaliação final será feita pela Receita Federal, mas provisoriamente avalia-se em torno de meio milhão de reais, dado o alto valor do cigarro eletrônico alcança no mercado interno.

A ação foi realizada no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça.

