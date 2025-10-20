WhatsApp

Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

Mato Grosso do Sul

Exposição destacará arte de crianças com deficiência em exposição de telas no Bioparque Pantanal

O Bioparque Pantanal recebe, entre os dias 21 e 25 de outubro, a exposição 'O Pantanal sob um olhar extraordinário', que reúne 15 obras criadas por...

20/10/2025 06h26
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Bioparque Pantanal recebe, entre os dias 21 e 25 de outubro, a exposição 'O Pantanal sob um olhar extraordinário', que reúne 15 obras criadas por sete crianças artistas PCDs (Pessoas com Deficiência).

As telas foram desenvolvidas em aulas de arteterapia na Clínica Ressignificar, parceira do Bioparque na iniciativa, e revelam a sensibilidade e o talento desses jovens artistas ao retratar a fauna pantaneira.

Para a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, cada pintura reflete as habilidades individuais e a visão única de seus autores, que transformaram cores e formas em representações singulares do Pantanal, o maior ecossistema alagável do planeta.

“As obras expressam mais do que arte, contam histórias, transmitem sentimentos e reforçam a importância da inclusão e da valorização das diferenças”.

As pinturas ficarão expostas no Bioparque Pantanal para contemplação dos visitantes durante toda a semana, no horário normal de visitação. A exposição 'O Pantanal sob um olhar extraordinário' é aberta ao público e integra a programação cultural do Bioparque, reforçando seus pilares de Inclusão, Educação Ambiental e Cultura e Lazer, no maior aquário de água doce do mundo.

Eduardo Coutinho, Bioparque Pantanal
Foto: Arquivo pessoal 

