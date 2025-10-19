WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar e Polícia Civil recuperam motocicleta furtada em menos de 24h e prende autores em Coxim

Coxim (MS) – Ação integrada entre a Força Tática da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil resultou na recuperação de uma motocicleta fu...

19/10/2025 09h45
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Ação integrada entre a Força Tática da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil resultou na recuperação de uma motocicleta furtada e na prisão de dois jovens, de 23 e 24 anos, na noite de ontem (18/10) em Coxim.

A moto, umaYamaha/Factorde cor preta, havia sido furtada no início da noite de no estacionamento de um mercado, localizado na Avenida Virgínia Ferreira.

A equipe da Força Tática foi informada via 190 sobre o furto. Câmeras de segurança registraram dois indivíduos de estatura mediana rompendo a trava e levando a motocicleta empurrando, tomando destino ignorado.

Com base nas informações, as equipes iniciaram patrulhamento tático. Durante as diligências, a Polícia Civil localizou dois suspeitos na Rua 5 de Maio , próximos a um estabelecimento comercial, empurrando uma motocicleta com as mesmas características do veículo subtraído. Eles seguiram pela Rua Luiz Martins da Cunha, onde foi confirmada a identificação da moto.

Os policiais solicitaram apoio dos Militares que ao aproximarem dos suspeitos, abandonaram o veículo e tentaram mudar de direção, demonstrando nervosismo. Durante a abordagem, a motocicleta foi confirmada como furtada, e com um dos jovens foi encontrada uma chave tipo “micha”, utilizada para violar travas de veículos.

De forma espontânea, os jovens confessaram o crime e informaram que pretendiam levar a moto para Campo Grande (MS).

Ambos receberam voz de prisão, e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil. A motocicleta foi recuperada e os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

