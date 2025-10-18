Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina

Nova Andradina, acaba se receber uma nova estrada pavimentada. Com investimentos de R$ 37 milhões, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul concluiu a pavimentação da Estrada Municipal NA-18, “Benedito Coutinho” em homenagem póstuma ao fundador da Energética Santa Helena.

A obra foi inaugurada neste sábado (18) pelo governador Eduardo Riedel, marcando um importante avanço na infraestrutura da região. Riedel destacou que a integração entre poder público e iniciativa privada tem gerado novas oportunidades e fortalecido a economia regional.

“O desenvolvimento é prosperidade e oportunidade para as pessoas, especialmente quando vem acompanhado de boa educação, empregabilidade e empreendedorismo”, acrescentou.

O novo trecho asfaltado, com 11,1 quilômetros de extensão, liga o entroncamento da MS-134 à sede da usina, melhorando o tráfego de veículos e oferecendo mais segurança aos trabalhadores que circulam diariamente pela via. A pavimentação também garante melhores condições logísticas para o escoamento da produção da Santa Helena, uma das maiores indústrias sucroenergéticas do município e do Estado, responsável por mais de 1,2 mil empregos diretos.

O governador Eduardo Riedel ressaltou também o avanço econômico e social dos municípios do Vale do Ivinhema, região que percorreu desde a última quinta-feira (17). Acompanhado de lideranças locais e das bancadas estadual e federal, Riedel reforçou que o desenvolvimento local é resultado da soma de esforços entre Estado, prefeituras e setor produtivo.

“Em todos os municípios, a gente fica impressionado com a evolução ano após ano. Isso é fruto de um ambiente de prosperidade e de confiança do empresariado, aliado à capacidade do Estado de investir e dos municípios de fazerem a sua parte”, afirmou o governador.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Para o chefe do executuvo estadual, a conclusão da obra traz competitividade ao setor produtivo e para a geração de emprego e renda na região. “Mais um passo concreto rumo à prosperidade e ao desenvolvimento sustentável do Estado”.

O prefeito de Nova Andradina, Leandro Fedossi, lembrou da importância das parcerias institucionais que têm resultado em melhorias significativas para o município e disse ainda que a infraestrutura tem sido prioridade desde o início do mandato, como base para o crescimento ordenado e sustentável.

"Sempre colocamos a infraestrutura como plataforma de trabalho, porque acreditamos que ela é o alicerce para o desenvolvimento de Nova Andradina.”

A Energética Santa Helena, que completou 33 anos de operação em Mato Grosso do Sul no último dia 18 de agosto, teve início na década de 1980 e passou por uma grande expansão em 1992, quando foi adquirida pelo empresário Benedito Coutinho. Desde então, a usina consolidou-se como um dos principais polos de desenvolvimento econômico da região de Nova Andradina, gerando também 3,6 mil empregos indiretos.

Em sua fala, o diretor da Usina Santa Helena, Luiz Ricardo Macaes Coutinho, reforçou o papel estratégico da parceria entre Estado e iniciativa privada. De um lado, o governo investe em estrutura e mobilidade; de outro, as empresas investem em produção, emprego e renda.

“Nós, da Usina Santa Helena, estamos aqui para investir, produzir e oferecer qualidade de vida aos nossos colaboradores. E continuaremos lado a lado com o poder público, contribuindo para o fortalecimento da economia e o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul.”

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Atualmente, a empresa cultiva cerca de 40 mil hectares de cana-de-açúcar, processando aproximadamente 2 milhões de toneladas por safra. Sua produção é voltada à fabricação de etanol hidratado e anidro, além de açúcar VHP 100% destinado à exportação, cuja produção teve início em outubro do ano passado.

A nova pavimentação reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento econômico, a segurança viária e a valorização das indústrias estratégicas para Mato Grosso do Sul.

Participaram ainda do ato, o senador Nelsinho Trad, o deputado federal Dagoberto Nogueira, os deputados estaduais Pedro Caravina e Mara Caseiro, os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Eduardo Rocha (Casa Civil), além de prefeitos e outras lideranças da região.

Na sexta-feira (17) e no sábado (18), o Governo do Estado entregou uma série de investimentos na região do Vale do Ivinhema: Deodápolis, Glória de Dourados, Novo Horizonte do Sul, Ivinhema, Angélica e Nova Andradina. Os valores somam R$ 160 milhões em obras executadas e assinaturas de obras de serviço.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom