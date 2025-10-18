WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Geral

Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência

Mário Moreira e Nísia Trindade reforçam importância da imunização

18/10/2025 16h17
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) promoveu neste sábado (18) o Dia D da Multivacinação. O evento nacional é coordenado pelo Ministério da Saúde com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal em toda população. São 16 vacinas para as crianças e oito vacinas para os adultos.

A ação ocorre simultaneamente em todo o país. Na sede da instituição, no Rio de Janeiro, participaram o presidente da Fiocruz, Mário Moreira, e a pesquisadora e ex-ministra da Saúde, Nísia Trindade. A capital tem 580 postos de vacinação. O evento integra as comemorações dos 125 anos da Fiocruz, e tem como mote Vacina é Vida, em ação afirmativa pela vacinação e combate à desinformação.

"Estamos trabalhando aqui hoje pela popularização da ciência. Para que esse espírito de festa, de comemoração, acompanhe uma série de atividades culturais, artísticas, educacionais, e mostre para a população brasileira qual é o papel da ciência no seu desenvolvimento humano. Como que a pesquisa pode ajudar o país a ter uma sociedade mais justa com mais saúde", disse Mário Moreira.

O pesquisador lamentou que a vacina tem sido muito mal tratada em alguns países, mas ressaltou que ela é instrumento mais eficaz para garantir a saúde da população. "E o Brasil tem tradição nisso. O Programa Nacional de Imunização do Brasil sempre foi referência mundial para todo mundo. Temos o dever de recuperar as nossas taxas de vacinação", complementou.

"Não podemos baixar a guarda, esse trabalho é constante, a Fiocruz se soma a esse movimento de todo o Brasil coordenado pelo Ministério da Saúde. Há vacinas muito importantes para a população, como as contra pólio, HPV, para proteger do câncer de colo de útero”, disse Nísia Trindade.

Outras cidades

A Fiocruz Amazônia, em Manaus, conta neste sábado com salas de vacinação, um ambiente instagramável temático, brincadeiras, jogos educativos, contação de histórias e mediação de leitura, além de atividades artísticas e recreativas voltadas a toda a família.

Em Porto Velho, Rondônia, o evento será realizado na Escola Estadual Daniel Neri. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a Fiocruz promove vacinação, atividades culturais, divulgação científica e ações voltadas à cidadania, aproximando a pesquisa científica da comunidade local.

A Fiocruz Piauí apresenta uma programação educativa, que aborda desde entomologia e parasitoses até saúde materno-infantil, biologia molecular e ciências sociais.

A Fiocruz Ceará realiza uma ação integrada com a Secretaria de Saúde local e estadual, oferecendo vacinação, exames e oficinas voltadas ao bem-estar e à saúde mental.

A Fiocruz Bahia, a de Minas e a do Paraná também fazem programação especial para o Dia D de Imunização.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
Municipalismo: Deputado Zé Teixeira reivindica energia e infraestrutura
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar intercepta veículo e prende homem de 41 anos por tráfico de drogas em Sonora
Nioaque, MS
Atualizado às 17h05
25°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 21°
25°

Sensação

3.4 km/h

Vento

70%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Governo do Estado inaugura pavimentação da Estrada Municipal NA-18, em Nova Andradina
Há 3 horas Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência
Há 3 horas STF forma maioria contra enfermeiros em procedimentos de aborto legal
Há 9 horas Municipalismo: Deputado Zé Teixeira reivindica energia e infraestrutura
Há 9 horas Polícia Militar intercepta veículo e prende homem de 41 anos por tráfico de drogas em Sonora
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, acredita que todos os investimentos aplic...
2
Há 2 dias Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
3
Há 3 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
4
Há 2 dias Lidio Lopes solicita reparos no fornecimento de energia em Iguatemi
5
Há 22 horas Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados