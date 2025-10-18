WhatsApp

Legislativo - MS

Municipalismo: Deputado Zé Teixeira reivindica energia e infraestrutura

O deputado estadual Zé Teixeira destacou, nesta semana, que o fortalecimento do diálogo com representantes das cidades do interior é a essência do ...

18/10/2025 10h45
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

O deputado estadual Zé Teixeira destacou, nesta semana, que o fortalecimento do diálogo com representantes das cidades do interior é a essência do municipalismo e garante o desenvolvimento de todo o Mato Grosso do Sul. Para ele, o fornecimento constante de energia elétrica e a qualidade de ruas e estradas são fundamentais para o crescimento econômico e social do Estado. Nesse contexto, o parlamentar encaminhou ao Executivo Estadual e à concessionária Energisa uma série de indicações que refletem demandas apresentadas por vereadores de diferentes municípios.

Atendendo solicitação do vereador Gildo Benites, de Ivinhema, Zé Teixeira pediu providências urgentes à Energisa para melhorar a distribuição de energia elétrica no município, especialmente na zona rural. O parlamentar também defendeu o restabelecimento de um posto de atendimento presencial da concessionária, considerado essencial para atender consumidores que enfrentam dificuldades com os meios digitais ou precisam resolver questões urgentes.

Segundo a justificativa, a ausência desse serviço tem gerado transtornos à população, que muitas vezes precisa se deslocar a outros municípios para solucionar pendências simples. A precariedade no fornecimento de energia, somada à falta de atendimento presencial, afeta diretamente famílias e produtores rurais, comprometendo a produção e o armazenamento de alimentos.

Outra indicação foi apresentada em apoio ao vereador João Paulo do Dinho, de Caarapó, que solicitou à Energisa a revisão geral da rede de distribuição de energia no Distrito de Cristalina e da subestação instalada em Nova América. Moradores relatam constantes oscilações e quedas de energia que prejudicam a qualidade de vida e a rotina de comunidades como Biagi, Fazenda Remanso, Armazém Biazi e Fazenda São João. A expectativa é que uma análise técnica detalhada, seguida de manutenções e modernizações, garanta maior confiabilidade ao sistema.

No campo da infraestrutura urbana, o deputado levou ao Governo do Estado a reivindicação do vereador Pedro Pepa, de Dourados, que pede recapeamento e complementação da pavimentação asfáltica no Distrito de Panambi. As ruas Agenor Inocêncio, Gumercindo Torres, Antônio Peres de Oliveira e Yolanda Karru estão entre as mais afetadas pelo desgaste do tempo e pela falta de manutenção. Buracos, valetas e poeira na estiagem, além do barro em períodos de chuva, têm dificultado o trânsito e colocado em risco a segurança dos moradores.

Há 4 horas Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica
