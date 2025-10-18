WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar intercepta veículo e prende homem de 41 anos por tráfico de drogas em Sonora

Coxim (MS): A Polícia Militar na manhã deste sábado (18/10), prendeu um homem de 41 anos suspeito de transportar drogas em um veículo GM Meriva, ap...

18/10/2025 10h45
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS): A Polícia Militar na manhã deste sábado (18/10), prendeu um homem de 41 anos suspeito de transportar drogas em um veículo GM Meriva, após denúncia anônima em Sonora.

A guarnição foi acionada via celular funcional, informando que um veículo estaria envolvido no transporte de entorpecentes nas proximidades da rodovia BR 163. Durante o patrulhamento intensificado na região indicada, os policiais localizaram o automóvel estacionado. No veículo estavam três ocupantes: o condutor de 65 anos, e seus filhos, um homem de 41 anos e de 39 anos.

Em entrevista inicial, os ocupantes afirmaram que seguiam para a cidade de Cáceres (MT), onde participariam do velório de um familiar. No entanto, durante a revista veicular realizada na presença do condutor, os policiais perceberam um forte odor característico de maconha vindo da porta traseira esquerda.

Ao ser questionado, o homem de 41 anos assumiu a responsabilidade pelo entorpecente, alegando que seu pai e irmão desconheciam a presença da droga. Ele relatou ter recebido o veículo em um posto de combustíveis em Campo Grande (MS), das mãos de um indivíduo conhecido, do bairro Caiobá. Disse ainda que levaria o automóvel até Rondonópolis (MT), onde o deixaria em outro posto e entraria em contato com alguém, recebendo a quantia de R$ 10.000,00 pelo transporte.

Durante a busca no veículo, os policiais localizaram cinco tabletes de substância análoga à maconha, escondidos na porta traseira esquerda, totalizando aproximadamente 4,230 kg. O autor afirmou acreditar que transportava cerca de 130 kg, informando que o carro estaria adaptado com compartimentos ocultos nas portas e no assoalho para o transporte de drogas.

Diante dos fatos, o autor de 41 anos recebeu voz de prisão, e sendo todos encaminhados para Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

