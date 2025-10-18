Governo de MS entrega obras de pavimentação e apoia a 3ª edição da Feira AgroAngélica

O Governo do Estado reforça o compromisso com o desenvolvimento dos municípios e a melhoria da infraestrutura urbana com a entrega de importantes obras em Angélica. As intervenções fazem parte do programa MS Ativo Municipalismo e somam mais de R$ 17,9 milhões em investimentos voltados à pavimentação asfáltica e à drenagem de águas pluviais, garantindo mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população.

Entre as entregas realizadas sexta-feira (17) estão a pavimentação asfáltica e a drenagem de águas pluviais na Avenida Francisco Marcolino da Costa, com investimentos de R$ 11, milhões. A via, uma das principais do município, foi completamente revitalizada.

Outra importante melhoria é a pavimentação e drenagem da Avenida Mário Carrato, que recebeu R$ 4,5 milhões em recursos do programa MS Ativo Municipalismo.

Concluída neste ano, a obra amplia o acesso a bairros e áreas comerciais, melhorando a circulação de veículos e pedestres.

Durante a solenidade de entrega, o governador Eduardo Riedel salientou o crescimento e o potencial de desenvolvimento do município, ressaltando o compromisso do Estado com obras estruturantes e parcerias que impulsionam o progresso regional. Ele enfatizou a importância da união entre as lideranças locais e estaduais para consolidar resultados concretos.

“Angélica vem crescendo e se desenvolvendo, e o governo do Estado está comprometido em fortalecer a infraestrutura e a qualidade de vida da população. Estamos trabalhando em parceria com os municípios para consolidar obras estruturantes e garantir resultados concretos para a comunidade”, afirmou o governador.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

No Distrito de Ipezal, a comunidade também foi beneficiada com a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais nas ruas Presidente Kennedy, da Independência e Pedro Pedrossian, com investimentos de R$ 2,1 milhões, promovendo mais conforto, segurança e valorização urbana.

As obras integram o conjunto de investimentos do Governo de Mato Grosso do Sul em parceria com os municípios, reforçando a política de municipalismo e o compromisso com o desenvolvimento regional equilibrado.

Em seu discurso, o prefeito de Angélica, Edson Cassuci, destacou a importância das parcerias institucionais que têm resultado em melhorias significativas para o município. Cumprimentou os prefeitos da região, vereadores e ex-prefeitos que contribuíram para a história e o desenvolvimento local.

O gestor ainda ressaltou que a infraestrutura tem sido prioridade desde o início do mandato, como base para o crescimento ordenado e sustentável. "Sempre colocamos a infraestrutura como plataforma de trabalho, porque acreditamos que ela é o alicerce para o desenvolvimento de Angélica e para vislumbrar o futuro.”

Muito emocionado, o vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha) lembrou com carinho os primeiros anos de trabalho no município, quando teve seu primeiro emprego em uma sorveteria localizada na avenida que hoje leva o nome de Francisco Marcolino, pioneiro que chegou à cidade em 1962 e ajudou a formar as bases da comunidade local.

"É muito bom vir a Angélica com o governador e ver de perto as transformações que estão acontecendo. Cada obra entregue representa desenvolvimento, oportunidade e dignidade para a população.”

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

3ª Feira AgroAngélica

Paralelamente às entregas, o município sedia a 3ª edição da Feira AgroAngélica, que começou ontem (16) e vai até domingo (19).

O evento reúne oportunidades voltadas ao fortalecimento do agronegócio, sendo um ponto de encontro entre produtores rurais, empresários, pesquisadores e profissionais do setor, com exposições, oficinas, ao longo dos quatro dias.

Durante visita à Feira AgroAngélica, o governador reforçou o compromisso do Estado com a cultura e a economia sul-mato-grossense, destacando a importância do setor agropecuário para o desenvolvimento regional. Ele ressaltou que eventos como a feira promovem responsabilidade social, atração de negócios e oportunidades para produtores, fortalecendo o nome de Mato Grosso do Sul em âmbito nacional e internacional.

A edição deste ano contará com 16 expositores, e a expectativa é de um público de cerca de 5 mil pessoas apenas nesta sexta-feira.

Além da programação técnica e empresarial, o público poderá desfrutar de shows musicais, rodeio todas as noites e um parque de diversões completo. A entrada será gratuita em todos os dias, garantindo acesso livre às atrações.

Participaram ainda dos atos, o senador Nelsinho Trad, o deputado federal Dagoberto Nogueira, os deputados estaduais Pedro Caravina, Londres Machado, Ronaldo Modesto, Zé Teixeira, Lia Nogueira e Mara Caseiro, os secretários Jaime Verruck (Semadesc) e Eduardo Rocha (Casa Civil), e o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, além de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da região.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Entre sexta-feira (17) e sábado (18) , o Governo do Estado está entregando uma série de investimentos na região do Vale do Ivinhema: Deodápolis, Glória de Dourados, Novo Horizonte do Sul, Ivinhema, Angélica e Nova Andradina. Os valores somam R$ 160 milhões em obras executadas e assinaturas de obras de serviço.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Álvaro Rezende/Secom