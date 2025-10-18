WhatsApp

Mato Grosso do Sul

SamuVet: reabilitação de animais em MS ganha reforço e amplia parceria entre CRAS, Gretap e Ibama

A reabilitação de animais vítimas de incêndios e outras catástrofes em Mato Grosso do Sul recebeu um importante reforço: um trailer equipado com ap...

18/10/2025 07h25
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A reabilitação de animais vítimas de incêndios e outras catástrofes em Mato Grosso do Sul recebeu um importante reforço: um trailer equipado com aparelhos e utensílios necessários para fazer o socorro emergencial, como tubos de oxigênio, sedativos, anestésicos, curativos, maca e equipamentos de imobilização.

O equipamento com itens tecnológicos, será usado pelo Hospital Veterinário do Cras (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) e Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal), em parceria com o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente) e permite que o animal atendido no local seja devolvido ao seu habitat, ou então estabilizado para suportar o transporte até a unidade de tratamento intensivo em Campo Grande, o Hospital Veterinário Ayty.

Chamado de SamuVet, o trailer foi adquirido pelo Ibama com recursos de R$ 400 mil provenientes de compensação ambiental repassados pela Empresa Vetorial, de Corumbá, e estará à disposição das equipes do Gretap e do CRAS para atendimento no Pantanal, que concentra a maior população de fauna do Estado.

O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, participou da cerimônia de entrega do SamuVet ontem (16), na Capital, e elogiou a parceria com o Governo de Mato Grosso do Sul em várias frentes de conservação ambiental.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

"Mato Grosso do Sul é um estado especial, temos aqui o Cerrado, Mata Atlântica e o Pantanal. O Ibama não está sozinho, temos parcerias importantes com o Imasul, com o Governo do Estado", disse Agostinho, sobre a complexidade da biodiversidade que exige "resposta rápida" dos órgãos de proteção e controle ambiental, e lembrou o intenso trabalho de combate aos incêndios florestais desenvolvidos nos anos anteriores na região pantaneira.

O SamuVet vai auxiliar no socorro estratégico de animais vítimas dessas catástrofes. "Quando o animal recebe atendimento no local, logo após o ferimento, a chance de sobrevivência aumenta muito. O período e as circunstâncias de um transporte longo até Campo Grande estressa muito o animal, o que compromete seu restabelecimento", disse a veterinária gestora do Hospital Ayty e coordenadora do CRAS, Aline Duarte.

O hospital já recebe este ano, entre janeiro a setembro, um total de 1.676 animais - 300 continuam em reabilitação e aproximadamente 800 foram devolvidos à natureza.

João Prestes, Comunicação Semadesc

--
Após meses de reabilitação, Imasul solta sete macacos-prego para retorno à vida livre no Pantanal

