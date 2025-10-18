Mato Grosso do Sul integra discussões sobre o futuro da tecnologia pública no Brasil

Mato Grosso do Sul está presente em mais uma agenda nacional de relevância para o fortalecimento do ecossistema de tecnologia pública. Nesta quinta e sexta-feira (16 e 17), o Estado participa da 174ª Reunião Ordinária do Conselho de Associadas (ROCA) da Associação Brasileira de Entidades Estaduais e Públicas de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP-TIC), realizada em Salvador (BA).

O encontro reúne dirigentes dos governos estaduais, de empresas públicas de TIC e representantes do setor privado para dois dias de debates estratégicos sobre governo digital, segurança da informação e inteligência artificial no setor público. A anfitriã desta edição é a Companhia de Processamento de Dados da Bahia (PRODEB).

A programação inclui painéis sobre engajamento de servidores em tecnologia, desafios energéticos em datacenters, transformação digital para políticas públicas eficientes e governança de redes públicas, além de palestras técnicas sobre cibersegurança e proteção contra ameaças internas. Também estão previstos momentos de alinhamento institucional e a definição do calendário de eventos da ABEP-TIC para 2026.

As discussões recaem sobre os indicadores e métricas que norteiam a evolução do governo digital brasileiro, com destaque para o Índice de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD) e o Índice de Maturidade em Inteligência Artificial (IMIA) — ferramentas que orientam políticas e práticas de transformação digital em todo o país.

Segundo o secretário-executivo de Transformação Digital de Mato Grosso do Sul, Robson Duarte Alencar, que acompanha o evento, os encontros como este são fundamentais para fortalecer a colaboração entre os estados e ampliar o impacto da inovação no setor público.

“Esses fóruns são estratégicos porque nos permitem compartilhar experiências, evitar retrabalho e construir soluções conjuntas. A transformação digital é um movimento coletivo e, ao mesmo tempo, contínuo — e Mato Grosso do Sul tem atuado de forma firme e planejada para consolidar um governo cada vez mais eficiente, inovador e centrado no cidadão”, destacou o secretário.

MS entre os líderes em transformação digital

A presença de Mato Grosso do Sul no evento ocorre em um momento de destaque nacional. O Estado ocupa atualmente a 9ª posição no Índice ABEP-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais (IOSPD), que avalia o avanço das políticas de digitalização em todas as unidades da federação. Em 2020, o Estado estava na 21ª colocação, e desde então avançou 11 posições.

Entre os principais avanços práticos estão a digitalização de 97% dos serviços do Detran-MS, com o uso da assistente virtual Glória, que em apenas cinco meses realizou mais de 25 mil atendimentos, e o Portal Único de Serviços (www.ms.gov.br), que reúne mais de 1.150 serviços acessados por 510 mil cidadãos.

Outras soluções também se destacam, como o uso da inteligência artificial Vitória, voltada à proteção da mulher, e o Observatório da Cidadania, em parceria com a UFMS, que integra dados da assistência social, educação e saúde para apoiar políticas públicas baseadas em evidências.

“O salto no ranking demonstra que Mato Grosso do Sul está comprometido em construir um futuro digital. Trata-se de uma política de Estado consolidada e preparada para evoluir nos próximos anos, fortalecendo a relação entre governo e sociedade”, conclui Robson Alencar.

Elaine Paes, Comunicação Segov