Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

Governo e Prefeitura promovem orientação para organizadores de eventos em Campo Grande

18/10/2025 06h20
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Orientações sobre leis, regulamentos e boas práticas na realização de eventos serão temas abordados em capacitação direcionada ao setor, em 22 de outubro, às 8h, no auditório do Procon Mato Grosso do Sul, em Campo Grande.

A iniciativa é promovida pelo Procon Mato Grosso do Sul, Vigilância Sanitária de Campo Grande, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Interessados podem se inscrever gratuitamente na capacitação.

“Temos essa ação como uma oportunidade para o setor de promoção de eventos adequar-se às mudanças normativas mais recentes e assegurar aos consumidores a prestação de serviços adequados, eficazes e seguros”, pontua a secretária-executiva interina do Procon Mato Grosso do Sul, Patrícia Mara da Silva.

Coordenadora da Vigilância Sanitária de Campo Grande, Renata Helena Ribeiro Rodrigues Sanches destaca que o encontro permitirá alinhar exigências técnicas de diferentes entidades fiscalizatórias, ao apresentar em um fluxo único as orientações quanto a higiene, estrutura, documentação, acessibilidade, controle de riscos e responsabilidade compartilhada entre poder público e a iniciativa privada.

“Após serem devidamente orientados, todos os organizadores de eventos e fornecedores serão fiscalizados quanto ao cumprimento das normas aplicáveis. O objetivo é simples: garantir que cada etapa prometida na capacitação se traduza em prática no campo, com registros, licenças e condições operacionais em conformidade”, descreve Renata.

Todas as instituições parceiras da ação esperam que o alinhamento proposto resulte em processos mais ágeis, eventos mais seguros e que os direitos de todos os consumidores sejam assegurados do planejamento ao pós-evento.

Serviço

Normas que Fazem a Festa

Dia 22 de outubro de 2025, a partir das 8h

Auditório do Procon Mato Grosso do Sul
Rua Padre João Crippa, 3115, 2º Andar

Inscrições: https://doity.com.br/normaseventos

Kleber Clajus, Comunicação Procon/MS
Foto: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

