Corpo Musical da PM de MS celebra 190 anos com concerto especial e integração cultural

Em alusão ao aniversário de 190 anos da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), será realizado um concerto especial do Corpo Musical da corporação no dia 28 de outubro de 2023, às 19h30, no Auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). A apresentação integra o calendário comemorativo e reafirma a importância da música como elo entre a PMMS e a sociedade.

Criado em agosto de 1962, por decreto do então governador de Mato Grosso, Dr. Fernando Corrêa da Costa, o grupo teve início com apenas oito músicos do 1º Batalhão, sediado em Cuiabá (MT). Desde então, ao longo de mais de seis décadas, consolidou-se como um dos principais símbolos culturais da corporação, com papel relevante em eventos institucionais e socialização cultural.

Atualmente, composto por 30 policiais militares músicos, o Corpo Musical atua em diversas frentes: eventos cívicos, culturais e esportivos, formaturas, inaugurações e solenidades oficiais, além de promover apresentações em praças, escolas e instituições sociais. Essas ações consolidam a aproximação da corporação com a população, fortalecendo a presença da cultura no cotidiano.

Em 2014, o grupo passou a ser oficialmente denominado Corpo Musical da PMMS e, em 2020, recebeu o nome de “Corpo Musical Tenente-Coronel José Santana Praeiro”, em homenagem a um de seus primeiros comandantes. Atualmente, é comandado pelo 1º Tenente Músico Cícero da Silva Siqueira Júnior e tem como subcomandante o 1º Tenente Músico Evando Chaves Camelo de Freitas Júnior.

O concerto celebrativo reafirma que a música é instrumento de integração social e de valorização cultural. Além disso, pontua a PMMS como instituição que alia segurança e proximidade comunitária. A corporação destaca ainda que figura como a segunda instituição mais confiável do Brasil, reconhecimento que evidencia o compromisso e a responsabilidade de seus policiais militares.

Com essa iniciativa, a PMMS reforça sua missão: garantir a segurança pública e fomentar ações que estreitem os laços com a sociedade.

