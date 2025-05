Deputado Caravina solicita inclusão de Inocência no programa MS Saúde

Nesta quinta-feira (15), o deputado estadual Caravina apresentou, durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), uma indicação formal ao Governo do Estado solicitando a inclusão do município de Inocência no programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”. O pedido foi direcionado ao secretário estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa, com cópia à superintendente de Gestão Estratégica da Saúde, Maria Angélica Benetasso.

A solicitação tem como foco principal a ampliação do acesso a cirurgias vasculares no município, com o objetivo de reduzir a fila de espera e garantir atendimento mais rápido e eficiente à população. Segundo Caravina, o fortalecimento da atenção especializada é essencial para assegurar um serviço de saúde público mais ágil e acessível no interior do estado.

O parlamentar destacou que o pedido atende a uma demanda apresentada pelo vereador de Inocência, Drauton Batista de Souza, que acompanha de perto a situação da saúde no município. O vereador identificou o aumento significativo da demanda por cirurgias vasculares, especialmente entre os moradores mais vulneráveis, o que reforça a urgência da inclusão do município no programa estadual.

O programa “MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila” tem sido uma importante iniciativa do Governo do Estado para acelerar procedimentos eletivos, otimizar o uso de recursos e garantir um sistema mais justo e eficiente. Ao solicitar a inclusão de Inocência, Caravina reforça seu compromisso com a melhoria da saúde pública no interior e com a busca de soluções que atendam diretamente às necessidades da população.