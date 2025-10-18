Governo de Mato Grosso do Sul realiza leilão de mais de 2,8 mil mobiliários

A Secretaria de Estado de Administração de Mato Grosso do Sul, por meio de Secretaria-Executiva de Licitações, publicou no Diário Oficial Eletrônico do Estado n. 11.966, des quarta-feira (15), o aviso de leilão 002/2025/SAD que tem como objeto 2.808 mobiliários em geral, classificados como inservíveis para a Administração Pública Estadual, porém com valor comercial.

A abertura para envio de lance ocorreu no dia 17 de outubro, às 9h (horário de MS), e o encerramento ocorrerá no dia 6 de novembro de 2025, às 9h (horário de MS). Os lances devem ser realizados pelo site www.mgl.com.br.

A visitação dos lotes de 1 a 8 pode ser realizada entre os dias 3 e 5 de novembro de 2025, das 9h às 11h e das 14h às 16h, na rua Alexandre Fleming, 1673 – Vila Bandeirantes, em Campo Grande.

Já o lote 9 pode ser visitado entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro de 2025, das 8h às 11h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, na sede da Secretaria de Estado de Administração (SAD), localizada na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, S/N, Bloco I – Jardim Veraneio, em Campo Grande.

A alienação por licitação, na modalidade de leilão eletrônico, contém 9 lotes, sendo:

Lote 1: bens diversos - cadeiras e sucatas de cadeiras, longarinas, poltronas e outros.

Lote 2: bens diversos e sucatas - arquivos de aço, estantes de aço, armários, mesas de aço e outros.

Lote 3: bens diversos e sucatas – armários, mesa mdf, rack, balcões, arquivo em madeira, escrivaninha e outros.

Lote 4: bens diversos e sucatas – arquivo de aço, estante de aço, armários de aço, mesas de aço e outros.

Lote 5: bens diversos e sucatas - armário, mesa mdf, rack, balcões, arquivo em madeira, escrivaninha e outros.

Lote 6: bens diversos e sucatas – cadeiras, longarinas, poltronas, sucatas de cadeira e outros.

Lote 7: sucatas – betoneiras, bomba d’água, extintores, cilindro de oxigênios, cadeira odontológica, roçadeiras, cortador de grama, carrinho de mão, macaco hidráulico, filtro de combustível, sucata de escada e outros.

Lote 8: bens diversos e sucatas – arquivo de aço, estantes de aço, armário de aço, mesas de aço e outros.

Lote 9: sucata de sistema de refrigeração (CHILLER).

Para mais informações, confira o edital na íntegra pelo site www.compras.ms.gov.br.

