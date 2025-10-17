WhatsApp

BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas apreende autor de posse irregular de arma de fogo e ameaça

Três Lagoas – MS, no dia 16 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um indivíduo por posse irre...

17/10/2025 22h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 16 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um indivíduo por posse irregular de arma de fogo e ameaça.

Nesta quinta-feira, durante a Operação Força Total, às 18h20, quando em policiamento na rua Yamaguti Kankit a guarnição de radiopatrulha do 2º BPM foi solicitada em uma situação de violência doméstica, em que a vítima (mulher de 33 anos) informou aos policiais ser vítima de ameaças constantes por parte de seu companheiro (homem de 49 anos) que exerce controle financeiro sobre ela, impedindo-lhe o acesso aos recursos provenientes de seu próprio trabalho, acrescentou ainda, que em ocasiões anteriores, já foi vítima de agressões físicas, bem como ameaças de morte. Ressaltando, ainda, que tais ameaças também foram direcionadas à sua mãe e a seus filhos, gerando um ambiente de constante medo e vulnerabilidade.

Diante do fato foi realizado busca na residência do casal, onde os policiais localizaram munições de arma de fogo, calibre: .38, sendo 2 munições intactas, 11 deflagradas, e em vistoria no interior do veículo localizaram: 1 arma de fogo; da marca: Rossi; do tipo: revólver; de calibre: .38, municiado com 4 munições intactas. Junto à arma, foi encontrado um “pacote” contendo substância análoga à cocaína.

Ante os fatos após ser dada voz de prisão o autor foi conduzido até a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado juntamente com o material apreendido e lavrado o auto de prisão em flagrante.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Denuncie!  O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738. 

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!

