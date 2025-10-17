Operação Virtude: Polícia Militar realiza visita à Casa Lar dos Idosos em Coxim

Coxim (MS) – Na manhã desta sexta-feira (17/10), a Polícia Militar, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma visita especial à Casa Lar dos Idosos em Coxim, dentro das ações da Operação Virtude.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os policiais dos idosos, fortalecendo o cuidado, o respeito e a valorização dessa importante parcela da população. Durante a visita, os militares compartilharam histórias, tocaram violão e participaram de atividades interativas, levando momentos de alegria, carinho e descontração aos moradores da instituição.

Entre os presentes, chamou a atenção um dos residentes de 102 anos, cuja disposição e bom humor encantaram a todos os participantes.

A Operação Virtude busca promover a prevenção e o combate a crimes contra a pessoa idosa, além de incentivar a integração entre a Polícia Militar e as redes de assistência social e acolhimento.

O secretário municipal de Assistência Social, Ademir Peteca, agradeceu a parceria e ressaltou a importância da ação:

“A Casa Lar dos Idosos acolhe 14 idosos em situação de vulnerabilidade, e iniciativas como esta são fundamentais para trazer conforto e alegria a eles.”

Com iniciativas como essa, o 5º Batalhão de Polícia Militar reafirma seu compromisso com a proteção, respeito e valorização da vida em todas as idades.

Assessoria de Comunicação Social do 5º BPM