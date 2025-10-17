WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Operação Virtude: Polícia Militar realiza visita à Casa Lar dos Idosos em Coxim

Coxim (MS) – Na manhã desta sexta-feira (17/10), a Polícia Militar, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma visi...

17/10/2025 22h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – Na manhã desta sexta-feira (17/10), a Polícia Militar, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou uma visita especial à Casa Lar dos Idosos em Coxim, dentro das ações da Operação Virtude.

A iniciativa teve como objetivo aproximar os policiais dos idosos, fortalecendo o cuidado, o respeito e a valorização dessa importante parcela da população. Durante a visita, os militares compartilharam histórias, tocaram violão e participaram de atividades interativas, levando momentos de alegria, carinho e descontração aos moradores da instituição.

Entre os presentes, chamou a atenção um dos residentes de 102 anos, cuja disposição e bom humor encantaram a todos os participantes.

A Operação Virtude busca promover a prevenção e o combate a crimes contra a pessoa idosa, além de incentivar a integração entre a Polícia Militar e as redes de assistência social e acolhimento.

O secretário municipal de Assistência Social, Ademir Peteca, agradeceu a parceria e ressaltou a importância da ação:

“A Casa Lar dos Idosos acolhe 14 idosos em situação de vulnerabilidade, e iniciativas como esta são fundamentais para trazer conforto e alegria a eles.”

Com iniciativas como essa, o 5º Batalhão de Polícia Militar reafirma seu compromisso com a proteção, respeito e valorização da vida em todas as idades.

Assessoria de Comunicação Social do 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas apreende autor de posse irregular de arma de fogo e ameaça
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil realiza a prisão de indivíduo por tráfico de drogas em Ponta Porã
O deputado Renato Câmara e o prefeito Jean Gomes durante a entrega das obras dque beneficiam oito bairros e incluem a construção da ponte sobre o córrego Iretan. Com apoio de Renato Câmara, Deodápolis recebe obras e nova ponte sobre o córrego Iretan
Nioaque, MS
Atualizado às 01h04
23°
Tempo nublado Máxima: 29° - Mínima: 21°
24°

Sensação

1.13 km/h

Vento

91%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Polícia Militar em Três Lagoas apreende autor de posse irregular de arma de fogo e ameaça
Há 3 horas Operação Virtude: Polícia Militar realiza visita à Casa Lar dos Idosos em Coxim
Há 3 horas Polícia Civil realiza a prisão de indivíduo por tráfico de drogas em Ponta Porã
Há 4 horas Com apoio de Renato Câmara, Deodápolis recebe obras e nova ponte sobre o córrego Iretan
Há 4 horas Polícia Civil realiza operação contra violência doméstica e apreende arma de fogo em Bela Vista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 1 dia Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
3
Há 3 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
4
Há 4 dias André Guimarães: à frente de Nioaque, preparando a cidade para o futuro com a Rota Bioceânica
5
Há 1 dia Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados