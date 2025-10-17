Polícia Civil realiza a prisão de indivíduo por tráfico de drogas em Ponta Porã

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira – DEFRON, no âmbito de sua atuação voltada principalmente aos delitos característicos da região, como tráfico de drogas, contrabando, descaminho, além de crimes de roubo, furto e outras infrações graves, realizaram diligências tendentes à apuração de uma atividade típica de tráfico de drogas que estaria sendo praticada por um indivíduo oriundo do Estado de Minas Gerais.

Durante estas diligências, foi identificado o endereço da residência do suspeito, em Ponta Porã/MS, onde a equipe se deslocou ao local e localizou C.H.O.E. (25) na posse de vultosa quantia de entorpecente, que somou 2,550kg de substância entorpecente tipo Dry – produto altamente concentrado que tem como matéria prima a maconha; 70g de maconha e 50 comprimidos de ecstasy.

Avaliado junto ao mercado ilícito, o entorpecente tipo Dry foi avaliado em R$54.000,00 e o Ecstasy avaliado em R$1.500,00.

O suspeito presente no local foi preso em flagrante e encaminhado para a DEFRON para os procedimentos de praxe.