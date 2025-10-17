Com apoio de Renato Câmara, Deodápolis recebe obras e nova ponte sobre o córrego Iretan

Nesta sexta (17/10), Deodápolis recebeu importantes obras de infraestrutura com a presença do deputado estadual Renato Câmara, vice-presidente da Assembleia Legislativa, durante a agenda oficial do governador Eduardo Riedel. As entregas contemplaram a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais em diversos bairros e a construção de uma ponte rodoviária em concreto armado sobre o córrego Iretan.

As melhorias chegaram aos bairros Presidente Castelo, Santa Terezinha, Jardim Europa (Sul), Jardim Itália, Eldorado e São José, Loteamento João Paulo II, Europa (Norte) e Eldorado I e II, beneficiando centenas de famílias e facilitando o escoamento urbano em dias de chuva.

Renato Câmara destacou que a parceria com o governo do Estado tem garantido avanços consistentes no município. “Deodápolis é uma cidade que tem crescido com planejamento e compromisso. A pavimentação e a drenagem não são apenas obras de infraestrutura, mas investimentos diretos na qualidade de vida das pessoas”, afirmou o deputado.

O prefeito Jean Gomes ressaltou a importância do apoio parlamentar para o desenvolvimento local. “O deputado destinou uma emenda para o nosso município, e nós fizemos o compromisso de dobrar o valor. Com isso, somamos um montante de R$ 200 mil reais em investimentos para a cidade”, explicou o prefeito.

As entregas realizadas nesta sexta-feira simbolizam um novo ciclo de infraestrutura urbana para Deodápolis, com impacto direto no conforto, na mobilidade e na valorização dos bairros atendidos. As obras foram entregues na Rua Guerino March, ao lado do Ginásio Municipal Manoel dos Santos.