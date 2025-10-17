Polícia Civil realiza operação contra violência doméstica e apreende arma de fogo em Bela Vista

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia de Bela Vista, realizou na manhã desta sexta-feira (17), uma operação de combate à violência doméstica, que resultou no cumprimento de dois mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário local.

Durante as diligências, os policiais civis localizaram uma arma de fogo calibre .22, que, segundo as investigações, era utilizada pelo suspeito para ameaçar sua ex-companheira. O indivíduo é investigado por crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto na Lei Maria da Penha.

O investigado não foi localizado durante o cumprimento das ordens judiciais, mas as investigações prosseguem com o objetivo de garantir sua responsabilização e a segurança da vítima.

A Delegacia de Bela Vista reforça seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica, intensificando ações de fiscalização, investigação e cumprimento de medidas protetivas, especialmente em apoio às vítimas e na prevenção de novos casos.