WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Eldorado cumpriu na manhã desta sexta-feira (17) um mandado de prisão contra um homem de 41 anos, p...

17/10/2025 21h36
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Eldorado cumpriu na manhã desta sexta-feira (17) um mandado de prisão contra um homem de 41 anos, pelo descumprimento de medidas de monitoramento eletrônico, relativas à prática do crime de Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica.

Após comunicação do descumprimento das medidas, os policiais civis da unidade iniciaram diligencias a fim de dar cumprimento ao Mandado de Prisão. O autor foi encontrado em um estabelecimento comercial, sendo efetuada sua prisão. O conduzido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Eldorado e está à disposição do Poder Judiciário para providências cabíveis

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas apreende autor de posse irregular de arma de fogo e ameaça
Foto: Divulgação/PM - MS Operação Virtude: Polícia Militar realiza visita à Casa Lar dos Idosos em Coxim
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil realiza a prisão de indivíduo por tráfico de drogas em Ponta Porã
Nioaque, MS
Atualizado às 22h05
24°
Tempo nublado Máxima: 38° - Mínima: 22°
25°

Sensação

2.03 km/h

Vento

80%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 minutos Polícia Militar em Três Lagoas apreende autor de posse irregular de arma de fogo e ameaça
Há 2 minutos Operação Virtude: Polícia Militar realiza visita à Casa Lar dos Idosos em Coxim
Há 2 minutos Polícia Civil realiza a prisão de indivíduo por tráfico de drogas em Ponta Porã
Há 1 hora Com apoio de Renato Câmara, Deodápolis recebe obras e nova ponte sobre o córrego Iretan
Há 1 hora Polícia Civil realiza operação contra violência doméstica e apreende arma de fogo em Bela Vista
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias MS celebra 48 anos de história com uma trajetória marcada por grandes conquistas no esporte Neste 11 de outubro Mato Grosso do Sul celebra 48 anos de sua criação, marcada por uma história rica em cultura, diversidade e grandes conquistas n...
2
Há 1 dia Chame os amigos e a família! “Cinema no Campo” leva diversão e cultura para Nioaque neste domingo
3
Há 4 dias André Guimarães: à frente de Nioaque, preparando a cidade para o futuro com a Rota Bioceânica
4
Há 3 dias Polícia Civil cumpre Mandado de Prisão em condenação definitiva por estupro de vulnerável, em Aquidauana
5
Há 1 dia Zé Teixeira solicita reforço em ações sociais para municípios de MS
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados