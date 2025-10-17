Polícia Civil cumpre mandado de prisão de autor de violência doméstica em Eldorado

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Eldorado cumpriu na manhã desta sexta-feira (17) um mandado de prisão contra um homem de 41 anos, pelo descumprimento de medidas de monitoramento eletrônico, relativas à prática do crime de Lesão Corporal no Contexto de Violência Doméstica.

Após comunicação do descumprimento das medidas, os policiais civis da unidade iniciaram diligencias a fim de dar cumprimento ao Mandado de Prisão. O autor foi encontrado em um estabelecimento comercial, sendo efetuada sua prisão. O conduzido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Eldorado e está à disposição do Poder Judiciário para providências cabíveis