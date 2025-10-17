Polícia Civil prende mulher condenada por tráfico de drogas em Japorã

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Japorã, com apoio da Delegacia de Mundo Novo, prendeu uma mulher de 47 anos condenada pelo crime de tráfico de drogas.

O mandado de prisão foi expedido pela Comarca de Eldorado-MS, e a mulher era considerada foragida desde maio deste ano. Após diligências e trabalhos investigativos, os policiais civis localizaram a condenada em uma área rural do município de Japorã.

A mulher foi conduzida à cadeia pública de Mundo Novo, onde permanece à disposição da Justiça.