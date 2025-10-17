WhatsApp

Comissão debate situação da segurança pública no estado do Rio de Janeiro

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promoverá, na terça-feira (21), audiência pública para discutir a situação da segurança púb...

17/10/2025 19h27
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promoverá, na terça-feira (21), audiência pública para discutir a situação da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A reunião será realizada no plenário 6, às 16h30.

O debate atende a pedido do deputado Roberto Monteiro Pai (PL-RJ). Ele afirma que o objetivo é reunir representantes das principais instituições de segurança pública do estado para discutir desafios relacionados a criminalidade, organizações criminosas e gestão penitenciária.

Roberto Monteiro Pai acrescenta que o encontro também pretende abordar políticas de prevenção e combate à violência, além da proteção da população em situações de risco e calamidade.

“A integração das forças de segurança é essencial para o enfrentamento da violência e para a formulação de políticas públicas eficazes”, defende o parlamentar.

