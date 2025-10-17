WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil participa de blitz educativa “Todos por Elas” em combate ao feminicídio em Fátima do Sul

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, parti...

17/10/2025 19h27
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Fátima do Sul, participou de uma blitz educativa com o tema “Todos por Elas – em combate ao feminicídio”.

A ação faz parte das atividades do mês de outubro, dedicado à conscientização e enfrentamento ao feminicídio, reforçando o compromisso das instituições em promover o respeito, a igualdade e a proteção das mulheres.

A blitz ocorreu na Praça Central de Fátima do Sul e contou com a participação do 14º Batalhão da Polícia Militar de Fátima do Sul e do CRAM – Centro de Referência de Atendimento à Mulher de Fátima do Sul.

Durante a ação, foram distribuídos panfletos informativos e realizadas orientações à população, destacando a importância da denúncia e do apoio às vítimas de violência doméstica.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso em atuar de forma integrada e contínua no combate à violência contra a mulher.
Todos por Elas. Todos contra o feminicídio.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

