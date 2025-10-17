Agenda: Ações do Outubro Rosa e 3ª Corrida dos Poderes são destaques da semana na ALEMS

De 19 a 26 de outubro, a agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) conta com a realização de sessão solene, curso de Libras, reuniões, sessões plenárias, reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), ações alusivas ao Outubro Rosa e a 3ª Corrida dos Poderes. Os eventos são abertos ao público e à imprensa. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 9, no Jardim Veraneio.

Segunda-feira (20)

As ações do “Outubro Rosa” começam a partir de segunda-feira (20). Servidores e visitantes da Casa de Leis poderão contribuir com a campanha “Doe um Lenço. Faça a Diferença”, com o objetivo de arrecadar lenços que serão destinados às mulheres em tratamento oncológico. As doações serão recebidas até quarta-feira (22), às 16h30, no saguão.

A partir das 14h, acontece o Curso de Libras, na Sala Multiuso. A aula começa às 14h, por iniciativa da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. O curso é voltado ao servidor da ALEMS, todas as segundas-feiras, com a duração de 2h cada tarde, e vai até o dia 10 de novembro, sendo ministrado pelos intérpretes Cláudio Vasques, Juliana dos Santos e Larissa Sisti, que atuam na TV Assembleia.

Às 19h, no Plenário Júlio Maia, haverá a comemoração ao Jubileu de Diamantes, que são os 60 anos da regulamentação da profissão de Administração do Brasil e pela Semana do Administrador, por proposição do deputado Roberto Hashioka (União).

Terça-feira (21)

Às 14h, haverá reunião da Frente Parlamentar do Leite, coordenada pelo deputado e vice-presidente da ALEMS, Renato Câmara (MDB), na sala de reuniões "Deputado Roberto Orro", localizada no Setor E, Sala 01 Setor E. O grupo é responsável por subsidiar iniciativas legislativas de interesse da sociedade no que concerne ao tema, em especial aquelas voltadas à produção, industrialização e comercialização do leite e seus derivados.

Também às 14h, o Plenário Deputado Júlio Maia abriga a Audiência Pública “A Construção do Plano Estadual de Educação: Participando e Acompanhamento Social”, por proposição do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Casa de Leis.

Quarta-feira (22)

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se reúne toda quarta-feira, a partir das 8h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

A partir das 13h30, acontece, também no Plenarinho, o evento “Outubro Rosa”, instituído pela Lei 4.541/2014, de autoria do Deputado Zé Teixeira (PSDB), 2º vice-presidente da ALEMS; em coautoria com a deputada Mara Caseiro (PSDB), 3ª vice-presidente da Casa de Leis. Entre as ações previstas, haverá palestras alusivas ao tema e atividades culturais e em prol da saúde da Mulher.

Quinta-feira (23)

À tarde, a partir das 14h, haverá reunião da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara. O grupo de trabalho é coordenado pelo deputado e vice-presidente da Assembleia Legislativa, Renato Câmara (MDB) e tem, entre seus objetivos, estimular a difusão da cultura da conservação e do uso racional das águas.

Sábado (25)

A agenda da semana na ALEMS termina com a realização da 3ª Corrida dos Poderes, apoiada pela Casa de Leis. A prova celebra o Dia do Servidor Público unindo esporte, cidadania e solidariedade. A partir das 15h, está prevista a abertura da arena, com largada prevista para 17h10, do estacionamento da Assembleia Legislativa. A prova divide-se em largada Pernas Solidária, corrida Kids, caminhada, corridas 5 e 10km, com premiação prevista para 18h50 e atração cultural, em seguida.

Sessões

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

Fique por dentro