Polícia Militar em Três Lagoas apreende autor de receptação

Três Lagoas – MS, no dia 16 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um autor de receptação.

Nesta quinta-feira, durante a Operação Força Total, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM recebeu a informação de que um indivíduo estaria de posse de uma bicicleta elétrica, de cor azul, possivelmente sendo produto de furto ocorrido no dia anterior. Quando na rua Antônio Pineli, no Jardim das Oliveiras, em entrevista o adolescente de 17 anos, que se encontrava na posse da bicicleta furtada, relatou aos policiais que teria trocado a bicicleta por um celular iPhone 11, com um indivíduo desconhecido.

Diante dos fatos, o adolescente infrator e a bicicleta elétrica foram encaminhados até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

