Educação transformadora é tema de livro lançado nesta sexta-feira na ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) abriu as portas, nesta sexta-feira (17), para o lançamento do livro Educar ou Transformar: p...

17/10/2025 18h21
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Evento ocorreu no Plenário Júlio Maia

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) abriu as portas, nesta sexta-feira (17), para o lançamento do livro Educar ou Transformar: por que não os dois?, por cedência da deputada Mara Caseiro (PSDB). A obra foi publicada pela Editora Life e reúne 17 coautores que acreditam no poder da Educação como mudança social.

Mara Caseiro enviou um vídeo parabenizando todos os escritores e escritoras e desejando sucesso à obra. A publicação foi coordenada pela professora universitária Fernanda da Silva Bentasol, com prefácio do vereador Maicon Nogueira.

Obra reúne 17 autores 

Segundo Fernanda, é a segunda obra que coordena e a leitura é leve e traz muitos ensinamentos práticos. “A intenção da obra é proporcionar para o mundo contemporâneo os modelos de transformação pessoal e de desenvolvimento humano. Eu convido a todos para saborearem cada capítulo, porque mesmo na era da tecnologia o livro é um material enriquecedor, com um conteúdo que ensina que podemos unir as duas coisas, educação e transformação”, ressaltou.

Um dos autores é Gabriel Molina, pedagogo e professor da Rede Estadual. Seu capítulo é sobre Educação na Fé, em que ressalta que a “verdadeira educação precisa olhar para o ser humano em sua totalidade: corpo, mente, coração e espírito”. “Quando você educa também está transformando e a educação na fé vem ao encontro dessa educação como um todo, para que desde pequeno possamos mostrar à criança que há um Deus que pode cuidar dela, mostrar que há um propósito na vida de todos nós e que não nascemos por acaso”, afirmou.

No âmbito público, a autora Vivian Barbosa Cruz falou sobre a educação na administração pública, em seu capítulo “Construindo Legados: Caminhos Eficientes na Gestão Pública”. “Quero agradecer a ALEMS por abrir esse espaço, isso fortalece todo esse trabalho que fizemos entre os 17 autores e eu falo um pouco sobre meu trabalho de consultoria em diversos municípios, em toda a minha experiência de 24 anos atuando, em que não há mais espaço para amadorismo. Hoje a eficiência da gestão é resultado de servidores capacitados, trabalhando em prol de resultado, com planejamento efetivo, com projetos estruturantes que façam a diferença na qualidade de vida da população”, ressaltou.

O exemplar pode ser adquirido diretamente com os autores ou com a Editora Life pelo lifeeditora.com.br.  

