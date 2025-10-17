Polícia Militar em Três Lagoas realiza a apreensão de autores de furto

Três Lagoas – MS, no dia 16 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de dois autores de furto.

Nesta quinta-feira, por volta das 6h20, durante patrulhamento no bairro Jardim Alvorada, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM quando na avenida Baldomero Leituga deu ordem de parada a um motociclista, em que o condutor e passageiro não utilizavam o capacete de segurança, o qual ao tentar empreender fuga atravessando por cima do canteiro central da via vieram a sofrer uma queda, iniciando a fuga a pé, porém foram alcançados e detidos.

Durante entrevista os adolescentes infratores (de 14 e 15 anos) confessaram terem furtado a motocicleta (Honda/Titan 150, cor prata) fazendo uso de ligação direta, afirmando ainda serem os autores do furto das 2 motocicletas recuperadas anteriormente.

Diante dos fatos os adolescentes infratores foram apreendidos e apresentados na Delegacia de Polícia, juntamente com a motocicleta recuperada.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

