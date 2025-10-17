Polícia Militar em Três Lagoas recupera motocicletas furtadas

Três Lagoas – MS, no dia 16 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar recuperaram duas motocicletas furtadas.

Nesta quinta-feira, por volta das 2h20, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM foi acionada a deslocar na rua Benedito Soares da Mota, no bairro Jardim Glória, onde foram localizadas duas motocicletas abandonadas, ambas com ligação direta na ignição, e durante checagens constataram que a Honda/CG 125 fan, havia sido furtada na noite do dia anterior, quando se encontrava estacionada na rua João de Almeida Barros, no bairro Jardim Cangalha.

Ante os fatos após serem recuperadas as motocicletas foram entregues na Delegacia de Polícia, para posterior restituição as vítimas.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

