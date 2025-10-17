Carreta da Saúde da SEJUSP realiza atendimentos a servidores em Dourados de 15 a 17 de outubro

Dourados (MS) – A Carreta da Saúde, iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP), está em Dourados entre os dias 15 e 17 de outubro, oferecendo atendimentos gratuitos voltados aos servidores da segurança pública estadual, tanto da ativa quanto inativos.

Estacionada na Rua Silvano Espíndola, ao lado do CPA-1 e da Delegacia Regional da Polícia Civil, a estrutura móvel conta com uma equipe multiprofissional e está preparada para oferecer os seguintes serviços de saúde:

Atendimento oftalmológico;

Atendimento com clínico geral;

Atendimento psicológico;

Avaliação odontológica;

Terapia com florais e Audiometria.

A ação visa promover o bem-estar físico e mental dos profissionais que atuam na linha de frente da segurança pública, valorizando aqueles que dedicam sua vida à proteção da sociedade sul-mato-grossense.

Os atendimentos são realizados mediante agendamento prévio, que pode ser feito de duas formas:

• Presencialmente, na própria carreta;

• Online, por meio de link disponibilizado pela organização https://sistemaprism.com.br/paciente/entrar?redirectUrl=/paciente

A presença da Carreta da Saúde em Dourados faz parte de um cronograma de atendimentos itinerantes promovidos pelo Governo do Estado através da SEJUSP em diversas regiões do estado, reforçando o compromisso com a saúde integral dos seus servidores.

Assessoria de Comunicação do CPA/1